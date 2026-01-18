İran'dan rest: Hamaney'e saldırı savaş ilanı demektir

Yayınlanma:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dini Lider Ali Hamaney'e yönelik herhangi bir saldırı girişiminin 'savaş ilanı' anlamına geldiğini belirtti.

İran'da devam eden protestolara ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dini Lider Ali Hamaney'e yönelik saldırı tehditlerine de rest çekti.

"SORUNLARIN KAYNAĞI ABD"

28 Aralık 2025'te başkent Tahran'da ülkedeki ekonomik sıkıntılara tepki olarak başlayan protesto gösterileri gün geçtikçe daha da şiddetlendi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Örgütü'nden yapılan açıklamada ölü sayısının 5 bin civarında olduğu öne sürülen protestolara ilişkin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan açıklama geldi.

Pezeşkiyan protestolara yol açan ekonomik sıkıntıların ABD'nin uyguladığı yaptırımlardan kaynaklandığını şu ifadelerle vurguladı:

  • "Eğer aziz İran halkının hayatında bir zorluk ve darlık varsa, bunun temel faktörlerinden biri Amerika hükümeti ve müttefiklerinin süregelen düşmanlığı ve insanlık dışı yaptırımlarıdır."

"HAMANEY'E SALDIRI SAVAŞ İLANIDIR"

Dini Lider Ali Hamaney'e yönelik saldırı tehditlerine de değinen Pezeşkiyan, "Ülkemizin yüce liderliğine yönelik herhangi bir saldırı, İran milletiyle topyekûn bir savaş anlamına gelir" dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

