İran'dan ABD'ye 'üs' tehdidi: Hedef olursunuz
Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'daki göstericilerin öldürülmesi haline müdahale ederiz" açıklamasına yanıt veren İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "ABD maceracı bir girişimde bulunursa, bölgedeki üsleri meşru hedef olur" dedi.

İran’da ekonomik krizden dolayı günlerdir süren protestolarda, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda en az 7 kişi hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 29 kişi gözaltına alındı. 13 polis ise yaralandı.

trump-2.jpg

TRUMP TEHDİT ETTİ: "SİLAHLARIMIZ HAZIR VE TETİKTEYİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan gelen ölüm haberleri üzerine tehdit dolu açıklamada bulundu.

Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisin protestocuları öldürmesi halinde müdahale etmeye hazır olduklarını duyuran Trump, "İran, barışçıl protestocuları vurup şiddet kullanarak öldürürse (ki bu onların alışkanlığıdır), Amerika Birleşik Devletleri onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır ve tetikteyiz" ifadelerini kullandı.

trump-001.png

İRAN'DAN TRUMP'A SERT YANIT: "ÜSLERİ HEDEF ALIRIZ"

Trump'ın açıklamasına İran'lı yetkilerden peş peşe sert yanıtlar geliyor.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "ABD maceracı bir girişimde bulunursa, bölgedeki üsleri meşru hedef olur" dedi.

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani ise, "İran'ın güvenliğini tehdit etmeye kalkan her müdahaleci el, pişman edici bir yanıtla kesilecektir" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de "ABD'li politikacıların İran halkını kurtarmak için ortaya koyduğu girişimlerin geçmişini incelemek bile ABD'nin İran halkıyla ne ölçüde dayanışma içinde olduğunu anlamak için yeterli" açıklamasında bulundu.

abd-ussu.webp

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE ABD ÜSSÜ VAR?

İran'ın "Askeri üsleri hedef alırız" açıklamasının ardından Türkiye'de ABD'nin kaç tane üssü olduğu merak konusu oldu.

Herhangi bir saldırıda Türkiye'de İran tarafından hedef alınabilecek olan 3 tane üs bulunuyor.

Adana'daki İncirlik Hava Üssü, Malatya'daki Kürecik Radar Üssü ve İzmir'deki NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM) Üssü, ABD'nin Türkiye'de kullandığı üsler olarak biliniyor

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

