İran’daki protestolarda can kaybı 3 bin 90’a yükseldi

İran’daki protestolarda can kaybı 3 bin 90’a yükseldi
Yayınlanma:
İran’da ekonomik krizle başlayan protestolarda ölü sayısının 3 bin 90’a yükseldiği, 22 bin 123 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran’da ekonomik sıkıntılar nedeniyle patlak veren protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 90’a yükseldiğini açıkladı.

HRANA’nın aktardığı bilgilere göre, ülke genelinde devam eden olaylarda 2 bin 55 kişi yaralanırken, 22 bin 123 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Protestolar sırasında yaşanan şiddet olayları sonucunda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

İran'da 800 idam durduruldu: Trump, 'Sivil ölümler devam ederse...' diyerek tehdit ettiİran'da 800 idam durduruldu: Trump, 'Sivil ölümler devam ederse...' diyerek tehdit etti

İranlı yetkililer ise şu ana kadar protestolarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yetkililer, olayları kışkırttıkları veya terör örgütleriyle bağlantılı oldukları iddiasıyla yaklaşık 3 bin kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

iran-protesto.jpg

Merkezi ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan HRANA, bir gün önce yayımladığı raporda can kaybı sayısını 2 bin 677 olarak açıklamıştı.

İRAN’DAKİ PROTESTOLAR

İran’da başlangıçta ekonomik taleplerle ortaya çıkan ve zamanla rejim karşıtı bir boyut kazanan protestolar, Tahran’daki Kapalı Çarşı esnafının greve gitmesiyle başladı. Kısa sürede farklı kent ve eyaletlere yayılan eylemler, ülke genelinde geniş yankı uyandırdı.

Son bir yıl içinde tarihinin en düşük seviyelerine gerileyen İran riyali ve yüzde 40’a yaklaşan enflasyon, halkın alım gücünü ciddi biçimde zayıflattı. Yaptırımların yanı sıra kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları, ekonomik krizi daha da derinleştiriyor.

Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta protestoların şiddetlenmesi üzerine hükümet, ülke genelinde internet erişimini kısıtlamıştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Dünya
Son Dakika | Şam yönetimi Fırat’ın batısına girmeye başladı! SDG çekiliyor
Son Dakika | Şam yönetimi Fırat’ın batısına girmeye başladı! SDG çekiliyor
Gazze barış sürecinde yeni kurullar
Gazze barış sürecinde yeni kurullar