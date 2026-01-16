İran'da can kaybı 2 bin 677'ye ulaştı!

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın (HRANA) verilerine göre, Tahran Kapalı Çarşı'daki esnaf greviyle başlayan protestolar kısa sürede 31 eyaletin tamamına ve 187 şehre yayılarak ülke genelinde 618 ayrı gösteriye dönüştü. Raporda paylaşılan verilere göre, olaylarda göstericiler ve güvenlik güçleri dahil olmak üzere toplam 2 bin 677 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının da 2 bin 677 olarak kayıtlara geçtiği süreçte, 19 bin 97 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, yaşamını yitirenler arasında 18 yaşından küçük çocukların da bulunduğu bildiriliyor.

İNTERNET KESİNTİSİ VE HABER AKIŞI

Tahran yönetimi, gösterilerin yayılmasını engellemek amacıyla ülke genelinde internet erişimini ve telefon bağlantılarını büyük ölçüde kısıtlamış durumda. Bu durum, sahadan gelen bilgilerin teyit edilmesini zorlaştırırken; uluslararası ajanslar ve hak örgütleri, gerçek ölü sayısının bildirilen rakamların çok üzerinde olabileceğine dair endişelerini dile getiriyor.

REJİM KARŞITI SLOGANLAR VE SERT MÜDAHALE

İlk günlerde "yüksek enflasyon" ve "pahalılık" ekseninde yürüyen protestoların seyri, güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle birlikte rejim değişikliği taleplerine dönüştü. Sosyal medyaya yansıyan kısıtlı görüntülerde, bazı şehirlerde kamu binalarının ateşe verildiği ve güvenlik güçlerinin göstericilere karşı gerçek mermi kullandığı görülüyor. İran makamları ise can kayıplarına ilişkin henüz resmi ve kapsamlı bir bilanço açıklamadı.