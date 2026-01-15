İran hava sahasını kapattı ABD'nin saldırı planı ortaya çıktı: Orta Doğu adım adım savaşa mı gidiyor?

İran'da enflasyon ve ulusal para biriminin değer kaybı nedeniyle başlayan ve ABD ile İsrail tarafından açıkça desteklenen protestolar devam ediyor. Bu kapsamda Beyaz Saray'dan defalarca İran'a saldırı tehditleri yapılırken, İran bunlara Orta Doğu'daki ABD askeri üslerini hedef almayı vadederek misilleme yapacağı cevabını verdi.

Tartışmalar sürerken, gece saatlerinde iki tarafın da savaşa hazırlandığına işaret eden bazı gelişmeler yaşandı.

TRUMP REJİMİ DEĞİŞTİRECEK SALDIRI İSTİYOR

ABD basını Trump'ın Pentagon'la saldırı opsiyonlarını görüştüğünü ve rejimi devirecek direkt bir saldırı istediğini yazdı. Habere göre Trump, rejimin devrilmemesi halinde uzayıp bölgeyi içine sürükleyecek bir savaştan kaçınmaya çalışıyor.

İRAN HAVA SAHASINI KAPATTI

Tahran yönetimi ise, gece saatlerinde yayımladığı bir NOTAM ile hava sahasını tamamen uçuş trafiğine kapattığını duyurdu. ABD'nin saldıracağı beklentilerinin yüksek olduğu dönemde atılan bu adım İran'ın da savaşa hazırlandığı yorumlarını getirdi.

ABD’NİN SALDIRI PLANI ORTAYA ÇIKTI

ABD merkezli NBC News haberinin dayandırıldığı bir ABD yetkilisi, görüşmelere aşina iki kişi ve Beyaz Saray'a yakın bir kişiye göre, Başkan Donald Trump ulusal güvenlik ekibine, İran'da yapılacak herhangi bir ABD askeri harekatının rejime hızlı ve kesin bir darbe vurmasını ve haftalarca veya aylarca süren uzun bir savaşı tetiklememesini istediğini söyledi.

Görüşmelere aşina olan kişilerden biri, “Eğer bir şey yaparsa, bunun kesin olmasını istiyor” dedi.

DANIŞMANLAR ÇÖKÜŞ GARANTİSİ VEREMEDİ

Ancak Trump'ın danışmanları, şu ana kadar ona, ABD saldırısının ardından rejimin hızla çökeceğini garanti edemediler. ABD'li yetkili ve görüşmelere aşina iki kişi, ABD'nin, yönetim yetkililerinin beklediği agresif İran tepkisine karşı korunmak için ihtiyaç duyacağı tüm varlıklara bölgede sahip olmayabileceğinden endişe duyulduğunu söyledi.

TRUMP BÖLGESEL SAVAŞTAN ÇEKİNİYOR

ABD'li yetkili ve tartışmalara aşina olan bir kaynak “Bu dinamikler, Trump'ın, en azından başlangıçta, İran'da daha sınırlı bir ABD askeri saldırısını onaylamasına ve aynı zamanda, herhangi bir askeri harekat kararı alırsa, gerilimi tırmandırma seçeneklerinden kaçınmasına yol açabilir” dedi. Kaynaklar Washington'un henüz kesin bir saldırı kararı almadığını da belirtti.

ABD'nin devam eden protestoları bahane ederek saldıracağı değerlendirmeleri yapılan İran'da hava sahası tüm uçuşlara kapatıldı. Uçuş takip sistemlerinde ülke üzerindeki uçakların bölgeyi terk ettiği görüldü.

ABD saldırısının ‘yakın olduğu’ değerlendirmelerinin ardından İran hava sahasını uçuşlara kapattı. Hava sahası sadece önceden planlanan uçuşlara açık olacak.

TAHRAN YÖNETİMİ ÜLKENİN HAVA SAHASINI KAPATTI

İran, gece saatlerinde bir NOTAM (Havacılara Bildiri) yayımlayarak ülkenin hava sahasını tüm uçuşlara kapattı.

HAVA SAHASI HIZLA BOŞALDI

Uçuş takip siteleri, NOTAM yayınlanmadan önce İran ve Irak üzerindeki hava sahasının hızla boşaldığını gösterdi.

ABD SALDIRACAK MI?

NOTAM yayınlanmadan kısa bir süre önce, ABD Başkanı Trump bir basın toplantısı düzenledi ve İran'daki cinayetlerin durdurulduğunu kendisine bildirildiğini söyledi.

ABD'nin hala askeri harekat düşünülüp düşünülmediği sorulduğunda Trump, “Süreci izleyeceğiz ve ne olacağını göreceğiz” diye cevap verdi.

BİRÇOK ÜLKEDEN VATANDAŞLARINA 'İRAN'I TERK EDİN' ÇAĞRISI

Polonya ve İtalya, vatandaşlarını İran'ı derhal terk etmeye çağırdı. Tahran'daki İngiliz büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı. 24 saatten az bir süre önce, ABD de vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırmıştı.

ABD ayrıca Katar'daki Al Udeid Hava Üssü'ndeki askeri personelini geri çekti.

Çarşamba günü erken saatlerde, üst düzey bir İranlı yetkili Reuters'a, İran'ın ABD'nin saldırı durumunda bu ülkelerdeki ABD askeri üslerini vuracağı konusunda bölge ülkelerini uyardığını söyledi.