İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin Davos Zirvesi daveti iptal edildi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos’ta düzenlenen etkinliğine katılım davetinin, “İsrail ve ABD kaynaklı asılsız iddialar ve siyasi baskılar” nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleşen WEF’e katılımının engellendiğini belirtti. Bakan, “WEF, İsrail ve ABD’deki temsilcilerinin yalanları ve siyasi baskısı sonucunda Davos’taki katılımımı iptal etti” açıklamasında bulundu.

WEF yönetimini “çifte standart” uygulamakla eleştiren Arakçi, İsrail’in Gazze’deki faaliyetlerine karşın hiçbir İsrailli yetkilinin davetinin geri çekilmediğine dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Trump orman kanunundan bahsediyorİran Dışişleri Bakanı Arakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor

ARAKÇİ'DEN 'İSRAİL' TEPKİSİ

Arakçi, “Üzücü ironi şudur ki; İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı ve 71 bin masum insanın toplu katliamı, WEF'i İsrailli yetkililere yönelik davetlerini iptal etmeye zorlamadı. Hatta (İsrail Cumhurbaşkanı Isaac) Herzog, Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle hakkında İsviçre'de suçlamalar varken bile Ocak 2024'te burada zafer turu attı” değerlendirmesinde bulundu.

Arakçi, forumun tutumunu “ahlaki yozlaşma” ve “entelektüel iflas” olarak nitelendirerek, “İnsanların gerçeği bilme hakkı vardır. Utanç yalnızca aksini düşünenlere aittir” diye konuştu.

İran’daki protestolara da değinen Arakçi, “Son dönemde İran’da yaşanan şiddetin temelinde yatan gerçek şudur: Halkımızı, Mossad tarafından açıkça desteklenen silahlı teröristlere ve IŞİD benzeri cinayetlere karşı korumak zorundaydık” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

