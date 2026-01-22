İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Trump'a 'farklı düşün' çağrısı!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin ülkesine yönelik tüm düşmanca girişimlerinin başarısız olduğunu belirterek, Washington’a “Artık farklı düşünmenin zamanı geldi, saygı göstermeyi deneyin” çağrısında bulundu.

Arakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı köşe yazısında, İran halkının protestolarda hayatını kaybeden yakınlarının yasını tuttuğunu vurgularken, bölgede diplomasinin başarısızlığına bağlı yeni bir tehdidin belirdiğine dikkat çekti.

Olası bir kapsamlı savaşın sonuçlarına dair uyarıda bulunan Arakçi, “Böyle bir çatışma kesinlikle kaotik ve şiddetli olacaktır. İsrail ve onun vekillerinin Beyaz Saray’a pazarlamaya çalıştığı hayali zaman çizelgelerinden çok daha uzun sürecektir” açıklamasında bulundu.

"ARTIK FARKLI DÜŞÜNMENİN ZAMANI GELDİ"

ABD Başkanı Donald Trump’a çağrıda bulunan Arakçi, “İran’ın mesajı açıktır: ABD, yaptırımlardan siber saldırılara ve doğrudan askeri müdahaleye kadar tüm düşmanca girişimleri denedi. Hatta son olarak büyük bir terör operasyonunu bile körükledi. Ancak tüm bu çabalar başarısız oldu. Artık farklı düşünmenin ve saygı göstermeyi denemenin zamanı geldi” değerlendirmesinde bulundu.