Husiler'den İsrail'e: Cezasız kalmayacak

Husilere bağlı SABA haber ajansının aktardığına göre, Gamari, İsrail ordusunun kendisine yönelik suikast girişiminde bulunduğu iddialarının ardından "Siyonist düşmanın (İsrail) Sana'daki sivil mahalleleri hedef alması cezasız kalmayacak." açıklamasını yaptı.

Yemen'in, "saldırıların veya fedakarlıkların boyutu ne olursa olsun Gazze'ye verdiği destekten geri adım atmayacağını" vurgulayan Gamari, “Siyonistlerin (İsrail) Gazze'de veya Yemen'e karşı tırmandırdığı şiddet bir güç göstergesi değil, yaklaşık 2 yıldır hedeflerine ulaşamama ve başarısızlığın göstergesidir, bu da daha da tırmanarak karşılık bulacaktır.” dedi.

İSRAİL ORDUSU DÜN DUYURMUŞTU

İsrail ordu radyosunun aktardığına göre, İsrail ordusu yaptığı açıklamayla, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırıda Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari ve Husilere bağlı Yemen Hükümeti Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi'ye suikast girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, "Husi genelkurmay başkanı ve savunma bakanını, Husi hükümetinin üst düzey liderleriyle birlikte ortadan kaldırmaya çalıştık ve hala saldırının sonuçlarını bekliyoruz.” ifadeleri yer almıştı.

"TOPLANTIYA DAİR ALINAN BİLGİLER SAYESİNDE"

Açıklamada, saldırının üst düzey Husi liderlerinin bir toplantısına dair elde edilen doğru istihbarat bilgileri sayesinde yapıldığı, kısa bir süre içinde siyasi liderlerden ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den onay alındığı belirtilmişti.

Perşembe günü İsrail ordusunun yaptığı bir diğer açıklamada ise “Hava kuvvetleri, Sana bölgesinde Husi rejimine ait bir askeri hedefe hassas güdümlü bir saldırı gerçekleştirdi.” ifadeleri yer almıştı.

Öte yandan Husi medya kuruluşunun başkan yardımcısı Nasreddin Amir, Amerikan X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Sana'daki liderlerin hedef alındığına dair haberlerin hiçbirinin doğru olmadığını” belirtmişti.