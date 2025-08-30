Husiler'den İsrail'e: Cezasız kalmayacak

Husiler'den İsrail'e: Cezasız kalmayacak
Yayınlanma:
Husilerin Genelkurmay Başkanı l-Gamari, İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik saldırılarının "cezasız kalmayacağını" duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansının aktardığına göre, Gamari, İsrail ordusunun kendisine yönelik suikast girişiminde bulunduğu iddialarının ardından "Siyonist düşmanın (İsrail) Sana'daki sivil mahalleleri hedef alması cezasız kalmayacak." açıklamasını yaptı.

Yemen'in, "saldırıların veya fedakarlıkların boyutu ne olursa olsun Gazze'ye verdiği destekten geri adım atmayacağını" vurgulayan Gamari, “Siyonistlerin (İsrail) Gazze'de veya Yemen'e karşı tırmandırdığı şiddet bir güç göstergesi değil, yaklaşık 2 yıldır hedeflerine ulaşamama ve başarısızlığın göstergesidir, bu da daha da tırmanarak karşılık bulacaktır.” dedi.

İSRAİL ORDUSU DÜN DUYURMUŞTU

İsrail ordu radyosunun aktardığına göre, İsrail ordusu yaptığı açıklamayla, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırıda Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari ve Husilere bağlı Yemen Hükümeti Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi'ye suikast girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, "Husi genelkurmay başkanı ve savunma bakanını, Husi hükümetinin üst düzey liderleriyle birlikte ortadan kaldırmaya çalıştık ve hala saldırının sonuçlarını bekliyoruz.” ifadeleri yer almıştı.

"TOPLANTIYA DAİR ALINAN BİLGİLER SAYESİNDE"

Açıklamada, saldırının üst düzey Husi liderlerinin bir toplantısına dair elde edilen doğru istihbarat bilgileri sayesinde yapıldığı, kısa bir süre içinde siyasi liderlerden ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den onay alındığı belirtilmişti.

Perşembe günü İsrail ordusunun yaptığı bir diğer açıklamada ise “Hava kuvvetleri, Sana bölgesinde Husi rejimine ait bir askeri hedefe hassas güdümlü bir saldırı gerçekleştirdi.” ifadeleri yer almıştı.

Öte yandan Husi medya kuruluşunun başkan yardımcısı Nasreddin Amir, Amerikan X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Sana'daki liderlerin hedef alındığına dair haberlerin hiçbirinin doğru olmadığını” belirtmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Dünya
Tekne alabora oldu: 69 göçmen yaşamını yitirdi
Tekne alabora oldu: 69 göçmen yaşamını yitirdi
Sosyal medya fenomeni ailesiyle birlikte kamyonette ölü bulundu
Sosyal medya fenomeni ailesiyle birlikte kamyonette ölü bulundu