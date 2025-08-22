Hollanda hükümetinde İsrail krizi: Dışişleri Bakanı istifa etti

Hollanda hükümetinde İsrail krizi: Dışişleri Bakanı istifa etti
Yayınlanma:
Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, İsrail'e yaptırım taleplerinin reddedilmesi üzerine görevinden istifa etti. Veldkamp'ın istifasının ardından hükümetteki NSC'li diğer bakanlar da istifa kararı aldı.

Hollanda'daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, koalisyon ortaklarının, İsrail'e yaptırımların artırılmasını engellemesi üzerine istifa etti.

Hollanda'da koalisyon hükümetindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisinden (NSC) Dışişleri Bakanı Veldkamp, kabinede bulunan diğer bakanların İsrail'e yaptırımları artırtma taleplerine karşı çıkması üzerine görevinden istifa edeceğini söyledi.

"KABİNEDEKİLERDEN BASKI HİSSETTİM"

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra gazetecilere açıklama yapan Veldkamp, "Kabine olarak zaten (İsrail'e karşı) bir dizi adım attık. Bundan dolayı Hollanda utanç duymamalı. Gazze şehrinde olanlar ve Batı Şeria'da yaşananlar sebebiyle daha fazla tedbir uygulanmaması konusunda kabinedekilerden baskı hissettim." ifadelerini kullandı.

Kabinede yer alan diğer bakanlardan ve partilerden gördüğü baskı nedeniyle görevini yapmakta zorlandığını söyleyen Veldkamp, "Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu durumun değişeceğine güvenim yok. Şimdi eve gidiyorum ve istifa mektubu yazacağım." dedi.

DİĞER BAKANLAR DA İSTİFA KARARI ALDI

Kamu yayıncısı NOS'un NSC kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Veldkamp'ın ardından hükümetteki NSC'li diğer bakanlar da istifa kararı aldı.

Geçici hükümette Veldkamp'ın yanı sıra NSC'li 1 başbakan yardımcısı, 3 bakan ve 4 devlet bakanı yer alıyor.

İSRAİL'E KARŞI EK TEDBİRLER GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail'e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımlar uygulanmasının konuşulduğu toplantılarda İsrail'e ek tedbir ve yaptırımların gerekli olduğunu söylemişti.

Fakat geçici koalisyondaki diğer partiler, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) Veldkamp'ın İsrail'e karşı bu ek tedbir adımının kendileriyle görüşülmediğini belirtmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Dünya
Hollandalı Bakan İsrail’e yaptırım talebi reddedilince istifa etti!
Hollandalı Bakan İsrail’e yaptırım talebi reddedilince istifa etti!
Trump şart koştu! Rusya'yı böyle tehdit etti
Trump şart koştu! Rusya'yı böyle tehdit etti
Üzerlerine İsrail işgalinin karanlığı düşen hayatlar: Filistinli genç kadının mektubu dünyayı sarstı
Üzerlerine İsrail işgalinin karanlığı düşen hayatlar: Filistinli genç kadının mektubu dünyayı sarstı