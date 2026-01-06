Hollanda ABD ile yürüttüğü işbirliğini askıya aldı

Yayınlanma:
Hollanda hükümeti, Washington'un Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gemilere saldırması nedeniyle bölgede ABD'yle yürüttüğü uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele işbirliğini geçici olarak durduracağını açıkladı.

Hollanda hükümeti, ABD’nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla bazı teknelere yönelik saldırıları sonrası, bölgede Washington’la yürütülen uyuşturucuyla mücadele işbirliğini geçici olarak askıya alacağını açıkladı.

Hollanda kamu yayıncısı NOS’un haberine göre, Karayipler’de Hollanda Krallığı’na bağlı ülkelerden Aruba’yı ziyaret eden Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, ABD ile yürütülen ortak operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Brekelmans, ABD’nin şüpheli gördüğü teknelere yönelik askeri saldırılar düzenlemesinin ardından bu işbirliğini sürdürmenin mümkün olmadığını belirterek, Hollanda donanmasına ait gemilerin artık uluslararası sularda uyuşturucu karşıtı operasyonlara destek vermeyeceğini, yalnızca kendi kara sularında devriye faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu.

Hollanda'nın 3'ü Hollanda Krallığı'na bağlı ülke olmak üzere Karayipler'de 6 adada kontrolü bulunuyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth 14 Kasım 2025'te, Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Güney Mızrağı Operasyonu başlattıklarını duyurmuştu.

Hegseth ayrıca, Güney Mızrak Ortak Görev Gücü ve Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) liderliğinde yürütülecek operasyonun, ABD ana karasını korumayı, Batı Yarımküre'deki "uyuşturucu teröristlerini" etkisiz hale getirmeyi ve uyuşturucu kaynaklı ölümleri önlemeyi amaçladığını belirtmişti.

ABD ordusu uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemiş, içindeki insanları doğrudan hedef almıştı. ABD'nin bu adımları, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

