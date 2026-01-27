Halkbank Davası'nda flaş gelişme: Değerlendirme toplantısı ertelendi! Trump 'problem bitmiştir' demişti

Halkbank Davası'nda flaş gelişme: Değerlendirme toplantısı ertelendi! Trump 'problem bitmiştir' demişti
ABD'nin İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank'ın, "egemen bağışıklık” kapsamında ABD'de yargılamadan muaf tutulması talebi, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmişti. 27 Ocak'ta New York'ta yapılması planlanan Halkbank davası değerlendirme toplantısı ertelendi.

ABD'de, 27 Ocak'ta yapılması planlanan ve Halkbank davasının mevcut hali ile sonraki adımların konuşulacağı "durum konferansı toplantısı" ertelendi. Toplantı tarihine ilişkin yeni takvimin açıklanması bekleniyor.

Halkbank krizi işte böyle çözülmüş! Erdoğan'ın ne vaadettiğini dış basın yazdıHalkbank krizi işte böyle çözülmüş! Erdoğan'ın ne vaadettiğini dış basın yazdı

ABD’li savcılar, Halkbank'ın İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki para hizmeti sağlayıcıları ve paravan şirketler aracılığıyla yaklaşık 20 milyar dolarlık kısıtlı fonu gizlice transfer ettiğini iddia ediyor.

Halkbank'a yöneltilen suçlamalarda ayrıca petrol gelirlerinin altın ve nakde dönüştürüldüğü, bu işlemlerin meşru gösterilmesi için sahte gıda sevkiyat belgeleri düzenlendiği öne sürülüyor. Halkbank ise tüm suçlamaları reddediyor.

ERDOĞAN DAVAYI "YASA DIŞI" OLARAK NİTELEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi döneminde, 2019’da açılan dava, ABD - Türkiye ilişkilerinde diplomatik gerilime neden olmuş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davayı "yasa dışı ve çirkin bir adım" olarak değerlendirmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararıABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı

HALKBANK'IN "DOKUNULMAZLIK" TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Halkbank, "egemen bağışıklık" nedeniyle ABD'de yargılamadan muaf tutulması gerektiğini savunarak, davayı istinaf etmişti.

ABD'deki 2. İstinaf Mahkemesi, Halkbank'ın "teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini" Ekim 2024'te reddetmiş, ceza davasında yargılanabileceğine karar vermişti. Bunun üzerine banka, ABD Yüksek Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi de 6 Ekim 2025 tarihli kararında Halkbank'ın temyiz başvurusunu incelemeye almayı reddetmişti.

TRUMP: HALKBANK PROBLEMİ BİZİM İÇİN BİTMİŞTİR

Azerbaycan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerek 25 Eylül'de Beyaz Saray'da gerek telefon görüşmelerinde Trump'ın kendisine "Halkbank problemi bizim için bitmiştir" dediğini aktarmıştı.

Erdoğan konuya ilişkin, "Bu önemli bir siyasi irade beyanıdır, bizim için de kıymetlidir. Diğer yandan, tamamlanması gereken bazı süreçlerin olduğunu da biliyoruz. Temennimiz, bu süreçlerin bir an önce olumlu şekilde neticelenmesidir" ifadelerini kullanmıştı.

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ERTELENDİ

ABD'de, Halkbank davasının mevcut hali ile sonraki adımların konuşulacağı "durum konferansı toplantısı" 27 Ocak'ta yapılacaktı. Ancak yaşanan son gelişmede değerlendirme toplantısının ertelenmesine karar verildi.

yeni-proje-11.jpg
Halkbank Davası'na ilişkin değerlendirme toplantısı ertelendi

Değerlendirme toplantısında, davanın durumu ve duruşma takvimine dair bir karar verilmesi bekleniyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

