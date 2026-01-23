Gökyüzü gülüyor! Ay Satürn ve Neptün'den nadir şov

Yayınlanma:
23 Ocak Cuma akşamı gökyüzü özel bir manzaraya sahne olacak. Ay, Satürn ve uzak gezegen Neptün, nadir görülen bir “üçlü kavuşum” oluşturacak. Hilal Ay ağız, Satürn ve Neptün ise gözler gibi, adeta 'gülen yüz' oluşturacak.

Gökbilim severler için 23 Ocak Cuma akşamı, gökyüzünde nadir bir gösteri izlenecek. Ay, Satürn ve uzak gezegen Neptün, benzersiz bir 'üçlü kavuşum' ile bir araya gelecek.

Bu akşam, ince hilal şeklindeki Ay, gökyüzündeki iki parlak gezegenle birleşerek adeta bir 'gülen yüz' görüntüsü oluşturacak. Ay ağız, Satürn ve Neptün ise gözler gibi görünecek.

whatsapp-image-2026-01-23-at-13-49-59.jpeg

23 OCAK’TA NADİR ÜÇLÜ KAVUŞUM: AY, SATÜRN VE NEPTÜN GÖZLEMLENECEK MI?

Bu nadir gökyüzü dizilimi, gün batımından hemen sonra batı ufkunda alçak bir konumda gözlemlenebilecek. Ay ve Satürn, hava kararmaya başladığında çıplak gözle rahatlıkla görülebilecek. Üçlü kavuşumun üçüncü üyesi Neptün ise oldukça sönük bir gezegen olduğu için onu görmek için dürbün veya teleskop şart.

whatsapp-image-2026-01-23-at-13-50-56.jpeg

'NADİR ÜÇLÜ KAVUŞUM' İZLEMEK İÇİN AÇIK ALAN ŞART MI?

Gök cisimleri ufka yakın olacağından, görüşü engelleyecek binalar veya ağaçlar olmayan açık bir alan seçmek önemli. Kavuşum, gökbiliminde iki veya daha fazla cismin Dünya’dan bakıldığında birbirine çok yakın görünmesi anlamına geliyor.

Bu akşamki buluşma, hem astrofotoğrafçılar hem de doğa tutkunları için eşsiz bir görsel şölen sunacak. Nadir bir manzara yaşamak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

