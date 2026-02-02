Giderseniz kaybolmayın: Avrupa'nın en büyük kar labirentinde donabilirsiniz

Polonya'nın Zakopane kentinde, 2015-2016 yılında ziyarete açılan Avrupa'nın en büyük kar labirenti “Snowlandia”, 3 bin metrekareyi bulan büyüklüğüyle turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Ocak ortasından Mart ortasına kadar açık kalan mevsimlik cazibe merkezi Snowlandia, bu yıl hava koşulları nedeniyle 2 hafta geç açıldı.

Merkezin açılışı için gerekli miktarda yapay karın üretilmesi yaklaşık bir ay sürerken, hazırlıklar sadece sıfırın altındaki sıcaklıklarda yapılabiliyor.

Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayınIlgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın

HALNA RÜZGARI TEHDİT OLUŞTURUYOR

Karın hızla erimesine neden olan sıcak ve kuru yapıdaki Halna rüzgarı, Snowlandia için büyük tehdit oluşturuyor.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK KAR LABİRENTİ

İlk kez 2015-2016 kış sezonunda 2500 metrekarelik bir alanla hayata geçirilen labirent, şu anda 3000 metrekare büyüklüğü ile Avrupa'nın en büyük kar labirenti olma özelliğini taşıyor.

