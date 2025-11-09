Gazze Belediyesi: Bölgedeki insani felaket derinleşecek

Yayınlanma:
Gazze Belediyesi tarafından kış aylarının başlamasıyla bölgedeki insani felaketin daha da derinleşeceği uyarısında bulunuldu.

Gazze Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2 yıl süren ve kentin altyapısında büyük yıkıma neden olan İsrail soykırımının ardından, Gazze’nin ağır insani koşullar altında kışı karşıladığı ifade edildi.

Bölgedeki insani felaketin daha da derinleşeceği uyarısı yapılan açıklamada, "Şehir, altyapıdaki yıkım ve kitlesel yerinden edilme nedeniyle büyük bir felaket yaşıyor. Bu durum, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte daha da kötüleşebilir." ifadesi yer aldı.

Kış aylarının yaklaşmasıyla Gazze’deki halkın kaygılarının arttığını, şehrin altyapısının büyük ölçüde tahrip olması sebebiyle sel ve taşkın riskinin de yüksek olduğu vurgulandı.

288 BİN AİLE EVLERİNİ KAYBETTİ

Gazze Hükümeti Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, daha önce yaptığı açıklamada, "Gazze’de 288 bin ailenin evlerini kaybettiğini ve sokaklarda, açık alanlarda yaşadığını" belirtmişti.

Sevabite, ateşkes anlaşmasında yer alan insani protokole göre 300 binden fazla çadır ve prefabrik barınma biriminin bölgeye sokulmasının kararlaştırıldığını, ancak İsrail’in bu maddeye uymadığını aktarmıştı.

Gazze Belediyesi, ekiplerinin "mevcut imkanların sonuna kadar kullanılarak, soğuk havaların etkilerini hafifletmek ve halkı korumak için" çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

2 yıllık saldırılar sürecinde kışın binlerce çadırın uçtuğu, yağmur sularının on binlerce çadırı bastığı ve halkın kişisel eşyalarının büyük bölümünün çamur içinde kullanılamaz hale geldiği hatırlatıldı.

Medya ofisi de eylül ayı sonunda, bölgede bulunan toplam 135 bin çadırdan 125 bininin yıkıldığını, yüzde 93’ünün artık barınmaya elverişli olmadığını açıklamıştı.

