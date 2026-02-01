Fransa'da hortum kabusu: 200 ev hasar gördü

Fransa'nın Gironde vilayetine bağlı Mios kentinde meydana gelen hortum, yerleşim yerlerinde ağır hasara neden oldu. Bölgedeki ICI Gironde medyasının aktardığı bilgilere göre, kentte etkili olan hortum hayatı olumsuz etkiledi.

ÇATILAR UÇTU, DUVARLAR YIKILDI

Hortumun şiddeti, kentteki yapı stokunda ciddi tahribata yol açtı. 300'den fazla evin zarar gördüğü olayda; bazı meskenlerin çatıları rüzgarın etkisiyle uçtu, bahçe duvarları yıkıldı ve ağaçlar kökünden söküldü.

150 İTFAİYECİ İLE MÜDAHALE

Afetin hemen ardından bölgeye sevk edilen 150 itfaiyeci, olay yerinde çalışmalara başladı. Ekiplerin yürüttüğü ilk tespitlere göre, maddi hasarın boyutuna rağmen şu ana kadar herhangi bir yaralı tespit edilmedi.

BELEDİYEDEN ACİL BARINMA HAMLESİ

Yüzlerce evin hasar görmesi üzerine Mios Belediyesi harekete geçti. Belediye, olumsuz hava koşullarından etkilenen ve evlerinde kalamayacak durumda olan vatandaşları ağırlamak amacıyla bir merkez açtı.

YIKIMIN İZLERİ KAMERALARDA

Öte yandan felaketin boyutu sosyal medya platformlarına yansıyan görüntülerle kayıt altına alındı. Görüntülerde; ağaçların yolların üzerine devrildiği, evlerin bahçesindeki eşyaların savrulduğu ve çeşitli cisimlerin havada uçuştuğu anlar yer aldı.