Eski Güney Kore Devlet Başkanı'nın 10 yıl hapsi istendi

Eski Güney Kore Devlet Başkanı'nın 10 yıl hapsi istendi
Yayınlanma:
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'ün, sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Güney Kore’de, sıkıyönetim girişimi soruşturmasında eski Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Özel yetkili savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, Seul Merkez Bölge Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Yoon için hapis cezası talebinde bulundu.

yoon-suk-yeol-001.jpg

AĞIR SUÇLAMALARLA 10 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılar, Yoon Suk-Yeol’ün, "gözaltına alınmasını engellemek", "kabine üyelerinin anayasal haklarını ihlal etmek", "yabancı basına gerçeğe aykırı bilgi vermek" ve "telefon kayıtlarını yok etmek" gibi ağır suçlamalarla yargılandığını belirtti.

Bu suçlamalar kapsamında mahkemeden, eski devlet başkanı hakkında toplam 10 yıl hapis cezası verilmesi istendi.

Güney Kore devi Avrupa’ya adım attı: 546 milyon euroluk yatırım için hangi ülkeyi seçti?Güney Kore devi Avrupa’ya adım attı: 546 milyon euroluk yatırım için hangi ülkeyi seçti?

Dava, Güney Kore siyasi tarihinde emsal niteliği taşıyan süreçlerden biri olarak değerlendirilirken, kararın ülkedeki siyasi dengeler üzerinde de önemli etkiler yaratması bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
İstanbullular dikkat! Valilikten korkutan uyarı: Dondurucu soğuklar geliyor
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Dünya
Suriye'de camide intihar saldırısı düzenlendi
Suriye'de camide intihar saldırısı düzenlendi
Eski Güney Kore Devlet Başkanı için hapis talebi!
Eski Güney Kore Devlet Başkanı için hapis talebi!