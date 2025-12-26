Eski Güney Kore Devlet Başkanı'nın 10 yıl hapsi istendi

Güney Kore’de, sıkıyönetim girişimi soruşturmasında eski Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Özel yetkili savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, Seul Merkez Bölge Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Yoon için hapis cezası talebinde bulundu.

AĞIR SUÇLAMALARLA 10 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılar, Yoon Suk-Yeol’ün, "gözaltına alınmasını engellemek", "kabine üyelerinin anayasal haklarını ihlal etmek", "yabancı basına gerçeğe aykırı bilgi vermek" ve "telefon kayıtlarını yok etmek" gibi ağır suçlamalarla yargılandığını belirtti.

Bu suçlamalar kapsamında mahkemeden, eski devlet başkanı hakkında toplam 10 yıl hapis cezası verilmesi istendi.

Dava, Güney Kore siyasi tarihinde emsal niteliği taşıyan süreçlerden biri olarak değerlendirilirken, kararın ülkedeki siyasi dengeler üzerinde de önemli etkiler yaratması bekleniyor.