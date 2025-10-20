Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy cezaevine girecek

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuluk dahil dört farklı suçtan yargılandığı 'Libya davası'nda 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Sarkozy, salı günü başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'ne girecek.

SARKOZY'E 5 YIL HAPİS CEZASI

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy karara itiraz etse de, mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

5. Fransa Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhubaşkanı Nicolas Sarkozy

ESKİ CUMHURBAŞKANI SALI GÜNÜ CEZAEVİNDE OLACAK

Fransa basınında yer alan haberlere göre eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, 21 Ekim Salı günü yerel saatle 09.30'da başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'ne girecek.

Cezaevi yönetimi tarafından güvenliği için tek kişilik bir hücreye alınmasına karar verilen Sarkozy, Le Figaro ve La Tribune Dimanche'a yaptığı açıklamada, mahkumiyet şartları için hiçbir talepte bulunmadığını belirtti.

La Sante Cezaevi - Paris

Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin onur nişanı geri alındı

11 METREKARELİK HÜCREDE TUTULACAK

Sarkozy 11 metrekarelik pencereli bir hücrede tutulacak.

BFMTV ve Le Figaro'nun Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tutukluluğunun başlamasından 4 gün önce 17 Ekim'de Elysee Sarayı'nda Sarkozy ile bir araya geldi. İkilinin görüşmesinin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Eski Libya Lideri Muammer Kaddafi - Nicolas Sarkozy

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye gece hayatı yasağı

"LİBYA DAVASI"

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.