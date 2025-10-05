Erkeksiz toprak kadın emeği: Süt fabrikasıyla hayat kurdular

Erkeksiz toprak kadın emeği: Süt fabrikasıyla hayat kurdular
Yayınlanma:
Somali’de kadınlar, kurdukları süt fabrikasıyla hem üretime katılıyor hem de ailelerine destek oluyor. Tamamı kadın mülkiyetinde olan fabrikada meslek eğitimi de veriliyor. “Kadınların sesi artık uluslararası platformlarda duyuluyor” deniyor.

Somali Kadın Gelişim Merkezi (SWDC) öncülüğünde yürütülen projeler sayesinde birçok Somalili kadın, zorlu koşullara rağmen ekonomik bağımsızlığını kazanıyor. Kadınların birlikteliğiyle hayata geçirilen en dikkat çekici girişimlerden biri ise “Dheef” adlı süt fabrikası oldu.

SWDC Başkan Yardımcısı ve kadın girişimci Meryem Taqal Hussein, “Sahro, zamanını ve malını bu işe adadı. 8 yıldır devam eden bu girişim, onun özverisi sayesinde ayakta duruyor” dedi. Fabrikanın kurucusu olan avukat Sahro Mohamed Ahmed’in şimdi Afrikalı Kadın Liderler örgütünün Somali temsilcisi olarak görev yaptığı aktarıldı.

Mogadişu'da terör propagandası yapmaktan gözaltına alındıMogadişu'da terör propagandası yapmaktan gözaltına alındı

Hussein, Somali’de kadınların geleneksel olarak geri planda tutulduğunu ama son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşandığını söyledi:

“Birbirimize destek olarak bir fabrika kurduk, meslekler öğrettik, avukatlar yetiştirdik. Bugün Somali kadınlarının sesi uluslararası platformlarda duyuluyor.”

Süt, yoğurt ve tereyağı üretimi yapan fabrikada 11 kadın istihdam ediliyor. Kadınlar pazarlamadan temizliğe, üretimden eğitime birçok alanda görev alıyor. Hussein, fabrikanın kadınlar için adeta bir okul olduğunu söyledi.

"BU TOPRAKLARIN TAMAMI KADINLARIN"

Hussein, 91 dönümlük arazide kurulu fabrikanın tamamen kadınlar tarafından satın alındığını belirtti: “Bu toprakların hiçbirinde erkeklerin mülkiyeti yok. Bütün yerler, kadınların gücüyle alınmış durumda.”

Kadınlara ayrıca terzilik, tatlı yapımı ve kına hazırlama gibi alanlarda da eğitim verildiğini anlatan Hussein, erkeklerin çoğunun güvenlik sorunları nedeniyle ya silah altına alındığını ya da ailelerini terk ettiğini, bu nedenle evin yükünün kadınlara kaldığını ifade etti.

Türkiye’ye de çağrıda bulunan Hussein, şu ifadeleri kullandı: “Türk devleti, bizim kardeşimizdir. Somalili kızların azmini desteklemenizi talep ediyoruz. Kadınların yanında durulsun, Somali’ye hoş geldiniz.”

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

