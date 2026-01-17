Erdoğan'da davet edilmişti: İsrail teklifi reddetti!

Yayınlanma:
İsrail, ABD'nin Gazze Barış Kurulu'na katılma teklifini reddetti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD tarafından kurula 'kurucu üye' olarak davet edilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD'nin "Gazze Barış Kurulu"na katılma teklifini reddetti. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulması planlanan Gazze Barış Kurulu'nun kabul edilmeyeceği belirtildi.

Son Dakika | Trump'tan Erdoğan'a Gazze Kurulu davetiSon Dakika | Trump'tan Erdoğan'a Gazze Kurulu daveti

"DUYURU İSRAİL İLE KOORDİNASYON İÇİNDE YAPILMADI"

Yapılan açıklamada, Trump yönetimi tarafından Gazze'de kurulması planlanan yürütme kurulunun yapısına ilişkin duyurunun, İsrail ile koordinasyon içinde yapılmadığı ve hükümet politikasıyla çeliştiği ifade edildi.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI ABD İLE GÖRÜŞECEK

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın konu hakkında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşeceği belirtildi.

Kurulun yapısının hangi yönünün İsrail politikasına aykırı olduğu ise söz konusu açıklamada belirtilmedi.

TRUMP, ERDOĞAN'I "KURUCU ÜYE OL" DİYEREK DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu'na kurucu üye" olarak davet ettiğini açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

