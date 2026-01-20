Erbil'de ABD Konsolosluğu önünde Suriye protestosu

Yayınlanma:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de ABD Konsolosluğu önünde toplanan kalabalık, Suriye’nin doğusunda yoğunlaşan çatışmalar ve Washington yönetiminin bu gelişmelere karşı tutumunu protesto etti.

Suriye ordu güçlerinin, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı operasyonlar üzerine toplanan grup, konsolosluk binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde SDG Komutanı Mazlum Abdi’nin posterlerini taşıyan göstericiler, Suriye yönetimi aleyhine sloganlar atarak Washington’ın operasyonlara sessiz kalmamasını istedi.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI

Protesto sırasında bazı göstericilerin konsolosluk binasını koruyan güvenlik noktalarına ve bariyerlere tırmanmaya çalışması tansiyonu yükseltti. Konsolosluk çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan IKBY’ye bağlı asayiş güçleri, güvenlik sınırlarının zorlanması üzerine kalabalığa müdahale etti.

Murat Karayılan'dan Suriye açıklamasıMurat Karayılan'dan Suriye açıklaması

GÜVENLİK GÜÇLERİ KALABALIĞI DAĞITTI

Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından güvenlik güçleri, grubu konsolosluk çevresinden uzaklaştırarak kalabalığı dağıttı. Bölgede güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı bildirilirken, gösteri sonrası herhangi bir gözaltı işlemi yapılıp yapılmadığına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
Dünya
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin Davos Zirvesi daveti iptal edildi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin Davos Zirvesi daveti iptal edildi
Trump’ın tehditlerinden Fransa da payını aldı: Macron’un mesajını ifşa etti
Trump’ın tehditlerinden Fransa da payını aldı: Macron’un mesajını ifşa etti