Erbil'de ABD Konsolosluğu önünde Suriye protestosu

Suriye ordu güçlerinin, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı operasyonlar üzerine toplanan grup, konsolosluk binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde SDG Komutanı Mazlum Abdi’nin posterlerini taşıyan göstericiler, Suriye yönetimi aleyhine sloganlar atarak Washington’ın operasyonlara sessiz kalmamasını istedi.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI

Protesto sırasında bazı göstericilerin konsolosluk binasını koruyan güvenlik noktalarına ve bariyerlere tırmanmaya çalışması tansiyonu yükseltti. Konsolosluk çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan IKBY’ye bağlı asayiş güçleri, güvenlik sınırlarının zorlanması üzerine kalabalığa müdahale etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ KALABALIĞI DAĞITTI

Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından güvenlik güçleri, grubu konsolosluk çevresinden uzaklaştırarak kalabalığı dağıttı. Bölgede güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı bildirilirken, gösteri sonrası herhangi bir gözaltı işlemi yapılıp yapılmadığına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.