Endonezya'da şiddetli yağışlar sele döndü: 16 kişi öldü
Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde günlerdir dinmeyen şiddetli muson yağmurları, yıkıcı sellere dönüştü. Sitaro Adaları bölgesinde etkili olan felakette can kaybı 16'ya yükselirken, bölgede tam anlamıyla bir seferberlik hali hakim.

Suların çekilmeye başlamasıyla birlikte acı bilanço ortaya çıkmaya başladı. Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde şimdiye kadar 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Halen haber alınamayan 3 kişi için ise zorlu arazi koşullarında arama-kurtarma operasyonları aralıksız devam ediyor.

Yetkililerin paylaştığı verilere göre selin yarattığı tahribat oldukça ağır bir tablo ortaya koymaktadır. Bölgede en az 7 ev tamamen sulara kapılarak sürüklenirken, 140 hane ise ağır hasar görmüştür. Güvenlik gerekçesiyle 680’den fazla bölge sakini evlerinden tahliye edilerek kamuya açık güvenli alanlara yerleştirilmiştir. Sel felaketi sırasında yaralanan 25 kişinin tedavileri ise bölgedeki hastanelerde devam etmektedir.

14 GÜNLÜK ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Sitaro Adaları bölgesinde hayatın durma noktasına gelmesi üzerine, altyapı onarımını hızlandırmak ve insani yardımları koordine etmek amacıyla 14 günlük "acil durum müdahale dönemi" ilan edildi. Hükümet, bölgeye ek yardım ekipleri ve iş makineleri sevk etti.

FELAKETLER SERİSİ: TOPRAK KAYMASI RİSKİ SÜRÜYOR

Endonezya, geçtiğimiz Kasım ayından bu yana ağır iklim koşullarıyla mücadele ediyor. Sumatra Adası'nda Kasım 2025'te başlayan felaketlerde 1177 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılırken; Kuzey Sulawesi sakinlerine yeni yağışlar, sel ve toprak kayması risklerine karşı en üst düzeyde tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

