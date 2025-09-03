Emekliye ayrılan Lenin’i 1 milyon kişi ziyaret etti

Dünyanın ilk nükleer buzkıranı "Lenin", Kuzey Kutbu'nun buzullarında 30 yılı aşkın süre görev yaptıktan sonra müze olarak hizmet vermeye başladı.

654 BİN MİL YOL KATETTİ

Sovyetler Birliği tarafından 1959'da hizmete alınan nükleer buzkıran, Kuzey Deniz Yolu'nu yıl boyunca açık tutma ve bölgedeki enerji kaynaklarına erişim hedefinde kritik rol oynadı.

134 metre uzunluğundaki gemi, 17 bin ton ağırlığıyla zorlu kutup koşullarında aylarca sefer yapabilme kapasitesine sahipti. Nükleer enerji sayesinde yakıt ikmali yapmadan uzun süre görevde kalabilen Lenin, 654 bin deniz milinden fazla yol katetti.

1 MİLYONA YAKIN ZİYARETÇİ AĞIRLADI

1989'da emekliye ayrılan gemi, 2009'da Rusya'nın Murmansk kentinde müze olarak hizmete açıldı. "Federal öneme sahip kültürel miras" statüsündeki buzkıran, bugüne kadar 1 milyona yakın ziyaretçi ağırladı.

Ziyaretçiler, geminin köprü üstü, makine dairesi ve mürettebat kamaralarını gezebiliyor. Müzede ayrıca interaktif sergiler ve Kuzey Kutbu'na ilişkin eğitim programları düzenleniyor.

RUSYA VİTES ARTIRIYOR

Dünyanın coğrafi açıdan en büyük ülkesi Rusya, Kara Denizi'nden başlayıp Bering Boğazı’ndaki Dejnyov Burnu’na uzanan, yaklaşık 5 bin 600 kilometre uzunluğundaki özellikle kış döneminde kalın buzullarla kaplı Kuzey Deniz Yolu’nun geliştirilmesine stratejik önem veriyor.

Farklı tür yakıtlı gemilere kıyasla yaklaşık 5 ila 7 yıl yakıt takviyesine ihtiyaç duymayan nükleer buzkıranlar, 80 bin beygir gücüne çıkabilen motorlarla zorlu coğrafyadaki buzları kırarak ticari gemilerin kullanabileceği koridorlar oluşturuyor.

RUSYA DÜNYADAKİ TEK FİLOYA SAHİP

Rusya, Kuzey Kutbu'ndaki deniz taşımacılığını geliştirmek üzere tasarlanmış, dünyanın tek nükleer buzkıran filosuna sahip konumda bulunuyor.

Rosatom'un alt kuruluşu Atomflot’un filosunda, Arktika tipi Yamal ve 50 Let Pobedyi, Taymır tipi Taymır ve Vaygach, Proje 22220 temelinde inşa edilen Arktika, Sibir, Ural ve Yakutiya adlı sekiz nükleer buzkıran bulunuyor.

DÖRT BUZKIRAN İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Taymır ve Vaygach buzkıranları, daha çok nehir girişleri gibi bölgelerde faaliyet gösterecek şekilde tasarlanırken, Proje 22220 tipi nükleer buzkıranlar hem Sibirya nehirlerinin girişlerinde hem de Arktik Okyanusu denizlerinde görevlerini yerine getirebiliyor.

Atomflot, dört nükleer buzkıranın daha filoya katılması için çalışmalarını sürdürürken, Rusya, Kuzey Deniz Yolu'nda ticari gemilerin seyrüseferini yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirilebilmesini hedefliyor.