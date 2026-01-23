Elon Musk’ın “robot öngörüsü” Davos’a damga vurdu!

Yayınlanma:
Tesla ve Space X’in CEO’su, dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Davos’ta ilk kez konuştu. Daha önceleri Davos’u “elitist ve sıkıcı” olarak değerlendiren Musk, dünyadaki robotlara ilişkin öngörüsünü paylaşarak “İnsan sayısından daha fazla robot olacak” dedi ve bu sözleriyle foruma damga vurdu.

Dünyanın en zengin insanı ve Tesla ile Space X’in CEO’su Elon Musk, ilk defa Davos’ta bir konuşma gerçekleştirdi. Musk, yaptığı konuşmada gelecekte dünyadaki robot sayısının insan sayısını geçeceğine ilişkin öngörüsünü dile getirdi.

Euronews’in haberine göre, Elon Musk, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu’na ilk kez katıldı. Daha önceki açıklamalarında Davos’u “elitist” ve “sıkıcı” olarak değerlendiren Musk, bu yıl forumda BlackRock CEO’su Larry Fink ile sahneye çıktı.

“SIK SIK ARAMIZDA UZAYLILAR VAR MI DİYE SORULUYOR”

Musk, konuşmasının başında “uzaylı” şakasını tekrarlayarak “Bana sık sık ‘Aramızda uzaylılar var mı?’ diye soruluyor. Ben de ‘Ben öyleyim’ diyorum ama inanmıyorlar” ifadelerini kullandı.

“İNSAN SAYISINDAN DAHA FAZLA ROBOT OLACAK”

Yapay zekâ ve robotik alanındaki gelişmelerin eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik patlamaya ve bolluk dönemine neden olacağını ileri süren Musk, geleceğe ilişkin öngörüsünü paylaşarak “Gerçekten o kadar çok robot ve yapay zekâ üreteceğiz ki, insan ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacaklar. Benim öngörüm, insan sayısından daha fazla robot olacağı yönünde” sözlerini sarf etti.

ROBOTLARIN İNSANDAN DAHA ZEKİ HALE GELECEĞİNİ İDDİA ETTİ!

Musk, Tesla’nın Optimus isimli insansı robotlarının yıl sonuna kadar fabrikalarda basit görevleri yerine getireceğini, 12 ay sonra ise daha karmaşık endüstriyel işleri yapabileceğini ifade etti. Aynı zamanda Musk, yapay zekânın 2026’nın sonuna kadar herhangi bir insandan daha zeki hâle geleceğini, beş yıl içinde ise insanlığın kolektif zekâsını aşacağını öne sürdü.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

