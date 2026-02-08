Dilan Yeşilgöz'e yeni görev: Hollanda Başbakan Yardımcısı oldu

Dilan Yeşilgöz'e yeni görev: Hollanda Başbakan Yardımcısı oldu
Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) lideri Dilan Yeşilgöz'ın Hollanda Başbakan Yardımcılığı koltuğuna oturması bekleniyor. Yeşilgöz yeni kurulacak hükümette ayrıca Savunma Bakanı olacağını da duyurdu.

Hollanda'da Ekim 2025'te yapılan erken seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümetle ilgili detaylar da belli olmaya başladı.

Seçimlerde yüzde 14 oranında oyla üçüncü parti olan Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) lideri Dilan Yeşilgöz, başbakan yardımcılığı ve savunma bakanlığı görevlerini üstleneceğini duyurdu.

HEM BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI HEM SAVUNMA BAKANLIĞI GÖREVİNİ ÜSTLENDİ

X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ile kuracağı ittifaka ilişkin detayları aktardı.

yeni-proje-3.jpg
Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) lideri Dilan Yeşilgöz

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

Yeni kabinede hem Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak yer alacağını belirten Dilan Yeşilgöz, "Özgürlüğümüzün ve güvenli bir yaşamın ne kadar hassas olduğunu, bunların kendiliğinden var olmadığını her gün görüyoruz" ifadesini kullandığı açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bu nedenle Savunma Bakanı olarak hizmet etmek; kendi ayakları üzerinde sağlam duran, bugünün ve yarının tehditlerine karşı kendini koruyabilen bir ülkeyi inşa etmek ve her gün ülkemizi ve özgürlüğümüzü savunan kadın ve erkeklerden sorumlu olmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalıktır."

Bir anda kararını açıkladı, hükümet düştü: Hollanda'ya Wilders şokuBir anda kararını açıkladı, hükümet düştü: Hollanda'ya Wilders şoku

23 ŞUBAT'TA GÖREVE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

29 Ekim 2025'te Hollanda'da yapılan erken seçimde elde edilen sonuçlar doğrultusunda kurulacak azınlık hükümetinde milletvekili sayılarına göre D66 7, VVD 6 ve CDA 5 bakanlık aldı.

D66 lideri Rob Jetten'in başbakan olmasıyla koalisyondaki partilerden sadece CDA'nın lideri Henri Bontenbal'ın hükümette yer almayacağı ve partisinin Meclis Grubu Başkanlığına devam edeceği belirtildi.

Azınlık hükümetinin 23 Şubat'ta resmen göreve başlaması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

