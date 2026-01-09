Dev gemi Singapurda tutuklandı: Sır perdesi aralanmadı

Panama bayraklı dev vinç gemisi SFE Hercules, geçtiğimiza günlerde Singapur'da ani bir kararla tutuklandı.

Geminin hangi gerekçeyle tutuklandığının belirtilmemesi kafalarda birçok soru işaretine neden oldu.

DEV VİNÇ GEMİSİ ANİ BİR KARARLA TUTUKLANDI

Singapur Yüksek Mahkemesi Şerif Ofisi, 26 Aralık Cuma günü saat 14.35 sıralarında Panama bayraklı bir gemiye el koydu. SFE Hercules isimli dev vin gemisine düzenlenen operasyon ile ilgili hukuki sürecin denizcilik hukuku alanında faaliyet gösteren Virtus Law LLP firması tarafından yürütüldüğü açıklandı.

SFE Hercules

SİNAGPUR'DA GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR

Avukatların talebi üzerine harekete geçen yetkililer, geminin hareket etmesini yasakladı.

Denizhaber'de yer alan bilgilere göre; tutuklamanın gerçekleştirilmesinin ardından SFE Hercules, Singapur’un Raffles Özel Demirleme Sahası'nda (Raffles Reserved Anchorage / 4510D) gözetim altında tutuluyor.

GİZEMİNİ KORUYOR

Geminin neden tutuklandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Denizcilik kulislerinde, bu tür ani tutuklamaların genellikle ödenmeyen yüklü borçlar, ticari anlaşmazlıklar veya mürettebat alacakları nedeniyle gerçekleştiği konuşulurken, SFE Hercules dosyasının detayları gizemini koruyor.