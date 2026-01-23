Karbon nanotüpler gibi ileri düzey karbon yapılarının, yalnızca hassas biçimde denetlenen laboratuvar ya da endüstriyel ortamlarda oluşabildiği kabul ediliyor.

Dünya genelinde bu yapılar, çoğunlukla elektronik, batarya ve nanoteknoloji alanlarında kullanılmak üzere laboratuvarlarda üretiliyor.

AY’DAKİ KARBONUN KAYNAĞI

Buna karşın Ay'da doğal olarak bulunan tüm karbon formlarının, meteorlar ve kuyruklu yıldızlar gibi dikkatle kontrol edilmeyen dış kaynaklardan geldiği düşünülüyor.

Çin'deki Jilin Üniversitesi'nden araştırmacılar, Çin'in Chang'e-6 misyonu kapsamında, Ay'ın daha az incelenen uzak tarafından getirilen toprak örneklerinde doğal yolla oluşan tek duvarlı karbon yapılarının izlerine rastladı.

MİKROSKOPİ İLE GRAFİTİK KARBON YAPILARININ TESPİTİ

Bilim insanları, yürütülen araştırma kapsamında gelişmiş mikroskopi tekniklerini kullanarak ince, tüp benzeri grafitik karbon yapıları tespit etti.

Karbon nanotüplerle birlikte tespit edilen özgün kimyasal izler ve Ay’a ait mineral taneleri, söz konusu bulguların Dünya kaynaklı bir kirlenmeden kaynaklı olmadığını gösteriyor.

Bilim insanları "Karbon nanotüplerin çoğunlukla yapay yolla hazırlanması gerektiği varsayılsa da araştırma bulguları, bu maddelerin doğada da bulunduğunu gösteriyor" diye yazıyor.

Bilim insanları, karbon nanotüplerin Ay yüzeyinde küçük meteor çarpmalarıyla ortaya çıktığını, bu sürecin erken dönem volkanik faaliyetler ile Güneş rüzgârının etkisi altında, Ay toprağındaki demirin katalizör görevi üstlenmesiyle gerçekleşmiş olabileceğini değerlendiriyor.