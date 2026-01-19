Çin'de çelik fabrikasında patlama! Yetkililerden açıklama geldi

Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir çelik levha fabrikasında meydana gelen şiddetli patlama, bölgede büyük bir paniğe yol açtı. Olay sonucunda 2 işçi hayatını kaybederken, 84 kişi çeşitli derecelerde yaralandı ve 8 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Patlamanın etkisiyle fabrikanın bir kısmında ciddi hasar meydana geldiği ve olayın hemen ardından itfaiye, sağlık ve acil müdahale ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Çin'den Venezuela kararı: Nasıl değişirse değişsin

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Yetkililer, olayın kesin nedenini belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını açıkladı. Fabrikanın iş güvenliği önlemleri ve teknik altyapısı detaylı şekilde inceleniyor; ayrıca olası ihmallerin tespit edilmesi için uzman ekipler sahada çalışıyor. Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Devlet Konseyi’ne bağlı İş Güvenliği Komisyonu’nun patlamayla ilgili inceleme yürüttüğünü ve olayın tüm yönleriyle araştırılacağını duyurdu.

Patlamanın etkileri ve yaralıların durumu hakkında yerel yetkililer tarafından düzenli olarak bilgilendirme yapılacağı belirtilirken, bölge halkı ve işçiler için güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.