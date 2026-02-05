Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da planlanan mega proje kapsamında, "Rise Tower" adı verilen ve 2.000 metre yüksekliğe ulaşması hedeflenen dev bir gökdelen inşa edilmesi öngörülüyor. Proje tamamlandığında, 828 metre yüksekliğindeki Burj Khalifa’yı geride bırakarak dünyanın en yüksek binası unvanını alması bekleniyor.

ORTADOĞU’DA İKİ DEV PROJE

Suudi Arabistan’ın iddiaları bununla da sınırlı değil. Ülke, Cidde’de 1 kilometre yüksekliğinde başka bir kule inşa etmeyi de planlıyor. Bu yapı da tamamlandığında, Burj Khalifa’yı en yüksek binalar listesinde aşağıya itmiş olacak.

Öte yandan Dubai cephesi de boş durmuyor. 2024 tarihli bir rapora göre, Emaar’ın Burj Khalifa’ya rakip olacak yeni bir “süper kule” üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Küresel mimarlık firması HKS, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun desteklediği Riyad’daki dev proje için geçtiğimiz günlerde tasarım önerilerini kamuoyuyla paylaştı. Aslında Riyad’ın dünya rekoru kıracak bir kule inşa etme fikri 2023’ten bu yana gündemde, ancak proje hala tasarım aşamasında olduğu için tamamlanmasına uzun bir süre bulunuyor.

Hayata geçirildiğinde Rise Tower’ın 678 kattan oluşması planlanıyor. Yapıda lüks oteller, seçkin restoranlar, gözlem terasları ve üst düzey ofis alanları yer alacak. Rise Tower, 306 kilometrekarelik bir alanı kapsayan ve “geleceğin şehri” olarak tanımlanan Kuzey Kutbu Geliştirme Projesinin merkezinde konumlanacak.

CİDDE EKONOMİK ŞİRKETİ KULESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Riyad’da inşa edilmesi planlanan Rise Tower’ın, Suudi Arabistan’ın bir diğer mega projesi olan Cidde Ekonomik Şirketi Kulesi’nin yaklaşık iki katı yüksekliğinde olması öngörülüyor. Bu durum, ülkedeki süper yüksek yapı projeleri arasındaki rekabeti daha da görünür kılıyor.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Cidde’de yapımı planlanan ve en az 1.000 metre yüksekliğe ulaşması hedeflenen kule, on yılı aşkın süredir gündemde olmasına rağmen inşaat sürecinde sık sık duraksamalar yaşadı. Projenin arkasındaki isim olan Suudi milyarder Prens Alwaleed bin Talal, geçtiğimiz yıl sosyal medyada tamamlanmış kule çizimiyle birlikte yaptığı paylaşımda “geri döndük” ifadesini kullanarak çalışmaların yeniden başladığını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından 20 Ocak Pazartesi günü, Kingdom Holding Company projedeki inşaat faaliyetlerinin resmen yeniden başlatıldığını açıkladı.

Aralık 2025 itibarıyla, Cidde Ekonomik Şirketi Kulesi’nin 80. katın üzerine çıktığı bildiriliyor. Yaklaşık 1 kilometre yüksekliğe sahip olması planlanan kulede lüks konutlar, ticari alanlar, Four Seasons oteli ve Cidde ile Kızıldeniz manzarasına sahip bir gözlem terası yer alacak. Yetkililer, kulenin cam cephe kaplama çalışmalarının da başladığını belirtiyor.