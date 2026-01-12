Bu adaya yerleşene yıllık 1.5 milyon lira verecekler

Galler kıyılarında bulunan ve modern dünyadan tamamen izole edilmiş bir ada, yeni sakinlerini ve çalışanlarını arıyor.

Llyn Yarımadası’nın iki mil açığında yer alan ada, adeta zamanda geriye gidilmiş hissi uyandırıyor.

Sadece üç kalıcı sakini bulunan adada, insan nüfusundan çok hayvanlar hakimiyet sürüyor. Adada 300 koyun ve 200 fokun yaşadığı belirtiliyor.

3 FARKLI KATEGORİDE İŞ İLANI

Ada yönetimi, sadece üç kişinin yaşadığı ada için üç ayrı iş alanı açtı:

Proje Görevlisi: Tanıtım ve halkla ilişkiler projelerini yürütecek olan bu pozisyon için yıllık 26 bin 437 pound yani yaklaşık 1,5 milyon TL maaş teklif edildi.

Asistan Ziyaretçi Gardiyanı: Mart ayında başlayacak olan görevde, adaya gelen turistleri karşılayacak bir ekip üyesi aranıyor. Bu pozisyon için internet bağlantısı olan ücretsiz konaklama imkanı sunuluyor.

Çiftçi Aile: Eylül 2026'da başlayacak olan pozisyon için hayvancılık deneyimi şart. Seçilecek kişilere üç yatak odalı bir çiftlik evi tahsis edilecek.

"CENNETİN KAPILARI" OLARAK BİLİNİYOR

Orta Çağ efsanelerine göre 20 bin azizin gömülü olduğu söylenen ada, tarihte "20 Bin Azizler Adası" olarak da anılıyor. 12. yüzyılda kutsal bir hac merkezi olarak ilan edilen bölge, dönemin ozanları tarafından doğrudan gökyüzüne açılan "Cennetin Kapıları" olarak nitelendirilmişti.

TELEFON SİNYALİ BİLE ZAYIF

Adaya başvuracak adayların zorlu koşulları kabul etmesi gerekiyor. Şebeke elektriği ve iç mekan tuvaleti gibi modern imkanların olmadığı adada, mobil telefon sinyalleri de oldukça zayıf. Ulaşım ise sadece hava koşulları elverdiğinde 12 kişilik teknelerle sağlanabiliyor.