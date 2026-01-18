Brüksel’de Trump alarmı

Brüksel’in diplomatik koridorlarında işleyiş genellikle yavaş ve bürokratik bir ritimde ilerler; ancak bugün, Avrupa Birliği’nin (AB) yönetim merkezindeki atmosfer, rutin toplantıların ötesinde bir aciliyet taşıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren telefon hatları ve kriptolu mesajlaşma trafiği, Washington DC ile Avrupa başkentleri arasındaki saat farkını ortadan kaldırdı. Bu hareketliliğin nedeni, Atlantik’in diğer yakasından gelen ve serbest ticaretin kurallarını yeniden yazmaya aday tek bir imzaydı.

EKONOMİK KALKAN ARAYIŞI

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ticaret dengelerini sarsacak nitelikteki son kararı, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerini "olağanüstü" koduyla bir araya getirdi. Trump’ın 8 Avrupa ülkesini hedef alan ek gümrük tarifesi uygulama kararı, sadece diplomatik bir gerilim değil, aynı zamanda ihracatçılar, üreticiler ve nihayetinde tüketiciler için doğrudan bir maliyet artışı anlamına geliyor.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bugün gerçekleşecek toplantı, diplomatik nezaket ziyaretlerinden ziyade, bir "hasar tespit ve kriz yönetimi" oturumu niteliğinde. Masadaki gündem maddesi net: ABD pazarının kapılarını Avrupalı üreticilere daraltan bu yeni gümrük duvarlarına karşı ortak bir strateji geliştirmek.

Trump'ın heyeti Grönland'ı konuşmak için Danimarka'da

HEDEFTEKİ 8 ÜLKE VE DOMİNO ETKİSİ

Beyaz Saray’dan yayılan kararnamenin, kıtanın ekonomik motoru sayılan ülkeleri de kapsayan 8 üyeyi doğrudan hedef alması, Brüksel’deki endişeyi derinleştiriyor. Ek tarifeler, teknik bir terimden ibaret değil; bu karar, fabrikalardaki üretim maliyetlerinden limanlardaki konteyner trafiğine kadar uzanan reel bir ekonomik zinciri etkileme potansiyeline sahip.

Büyükelçilerin yapacağı "durum değerlendirmesi", üye ülkelerin tek tek vereceği tepkilerin dağınıklığını önlemeyi ve 27 üyeli bloğun, dünyanın en büyük ekonomisine karşı tek ses olabilmesini amaçlıyor. Zira ticaret savaşlarında atılan her adımın faturası, günün sonunda vergi mükelleflerine ve pazar tezgahlarına yansıyor.

BELİRSİZLİK MASADA

Toplantının sonucu, sadece diplomatik bir bildiri olmayacak; aynı zamanda küresel ticaretin gelecekteki seyrine dair bir yol haritası çizecek.