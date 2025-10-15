BM Gazzelileri uyardı: Patlamamış mühimmat tehdidi yüksek

BM Gazzelileri uyardı: Patlamamış mühimmat tehdidi yüksek
Yayınlanma:
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de evlerine dönmeye çalışan siviller ile yardım görevlilerinin, patlamamış mühimmatlar nedeniyle yüksek risk altında olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ardından bölgeyi tehdit eden büyük tehlikeye dikkat çekti. Haq, BM Mayın Eylem Servisi (UNMAS) yetkililerinin, patlamamış mühimmatların oluşturduğu ciddi risk konusunda uyarılarda bulunduğunu aktardı.

Farhan Haq, yüz binlerce yerinden edilmiş sivilin ve insani yardım çalışanının etkilenen bölgelerden geçerken "savaşın bu ölümcül kalıntılarıyla karşılaşma riskinin yüksek" olduğunu ifade etti.

550'DEN FAZLA MÜHİMMAT TESPİT EDİLDİ

Haq, UNMAS ve ortaklarının, Gazze'deki insani yardım faaliyetlerinin kapsamını genişletmek amacıyla patlayıcı mühimmat risklerini azaltmak için aktif olarak çalıştığını belirtti. Sözcü Yardımcısı, UNMAS'ın, Ekim 2023'ten bu yana erişebildiği bölgelerde 550'den fazla patlayıcı mühimmat tespit ettiği bilgisini paylaştı.

Ancak Haq, Gazze'deki patlamamış mühimmat kirliliğinin tam boyutunun hala bilinmediğini vurguladı. Bu yüksek riskli ortamda UNMAS ve ortaklarının, özellikle çocuklara, insani yardım dağıtımı yapanlara ve yıkıntılar arasında çalışan işçilere yönelik eğitimler vermeye devam ettiğini kaydetti.

Haq, ilgili görevlilerin rehberliklerinin ve teknik uzmanlıklarının, yüksek riskli çalışmalar sırasında patlayıcı mühimmat risklerini azaltmak için hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

