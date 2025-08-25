BM: Gazetecilerin öldürülmesinden hesap sorulmalı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, gazetecilerin, "İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 4 gazeteci ve bir itfaiyeci dahil 15 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Bu saldırıya yönelik tepkiniz nedir?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi dünyayı şoke etmeli. Şaşkın bir sessizliğe değil, hesap sormaya ve adalet talep etmeye sevk etmeli" ifadelerini kullanan Shamdasani, İsrailli yetkililerin, yaşanan savaş ve kıtlık ortamında uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişlerine izin vermemeye devam ettiğini bildirdi.

Shamdasani, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de en az 247 Filistinli gazetecinin öldürüldüğünü hatırlatarak, "Bu gazeteciler, uluslararası toplumun gözleri ve kulakları, onların korunmaları gerekir. Onların ve sayısız diğer sivilin öldürülmesi bağımsız olarak araştırılmalı, derhal soruşturulmalı ve adalet sağlanmalı. Gazeteciler hedef değildir. Hastaneler hedef değildir" değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL, NASIR HASTANESİNİ HEDEF ALDI

İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne 2 ayrı saldırı düzenledi.

Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansıdı. Görüntüde İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görüldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 4'ü gazeteci, biri arama kurtarma ekibi çalışanı olmak üzere en az 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.