Belçika'dan 36 yıl sonra askerlik kararı

Belçika'da 36 yıl sonra zorunlu askerlik tekrar gündeme geldi. Ulusal basında yer alan açıklamalara göre Belçika Kara Kuvvetleri Komutanı Jean-Pol Baugnee, güvenlik tehdidinin boyutuna göre böyle bir kararın masaya yatırılabileceğini ifade etti.

Ordunun yalnızca saldırmak için değil, çatışmaları önlemek için de hazır olması gerektiğini vurgulayan Baugnee, genç kuşağın eğitim ve disiplin anlayışının önceki nesillere göre farklılık gösterdiğini belirtti.

1990’LI YILLARIN BAŞINDA ASKIYA ALINMIŞTI

Belçika’da zorunlu askerlik 1990’lı yılların başında askıya alınmıştı. Tamamen yürürlükten kaldırılmamış olsa da uzun süredir fiilen hayata geçirilmiyor.

Bu yıl ise gönüllülük esasına dayalı yeni bir askerlik programı devreye alındı. Uygulama kapsamında 18–25 yaş aralığındaki gençler, bir yıl süreyle tam zamanlı yedeklik hizmeti yapmak üzere başvuruda bulunabiliyor. Söz konusu program, isteğe bağlı olarak askeri eğitim alma ve rezerv görevlere katılım imkanı sunuyor.

RESMİ YASA TASARISI SUNULMADI

Askerlik hizmetinin yeniden zorunlu hale gelmesine yönelik herhangi bir resmi yasa tasarısı ise henüz sunulmadı.

Konuyla ilgili son karar, Belçika hükümeti ve parlamentosunun değerlendirmelerine bağlı olacak.