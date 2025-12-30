Belçika'da iki tramvay çarpıştı

Belçika'da iki tramvay çarpıştı
Yayınlanma:
Belçika'nın Anvers kentinde iki tramvay çarpıştı. Kaza sonucu 9 kişi yaralandı.

Belçika'nın Anvers kentinde, yerel saatle sabah 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Zwijndrecht bölgesine doğru yol alan 5 ve 9 numaralı hatlardaki iki tramvay çarpıştı.

KAZA SONUCU 7 KİŞİ YARALANDI

Halewijnlaan bölgesi yakınlarında meydana gelen kaza sonucu, iki tramvayın sürücüsü ile 7 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yetkililer tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Özgür Özel'den Belçikalı çiftçilerin eylemine destekÖzgür Özel'den Belçikalı çiftçilerin eylemine destek

belcika-tramvay-kazasi.webp

TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMALAR MEYDANA GELDİ

Kaza nedeniyle 3, 5, 9 ve 15 numaralı tramvay hatlarında aksamalar yaşandı.

Polis ekiplerinin, kazanın nedenine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Dünya
Bangladeş’in ilk kadın başbakanı hayatını kaybetti!
Bangladeş’in ilk kadın başbakanı hayatını kaybetti!
Suudi Arabistan'dan BAE'ye 24 saat mühlet!
Suudi Arabistan'dan BAE'ye 24 saat mühlet!