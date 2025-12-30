Belçika'da iki tramvay çarpıştı

Belçika'nın Anvers kentinde, yerel saatle sabah 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Zwijndrecht bölgesine doğru yol alan 5 ve 9 numaralı hatlardaki iki tramvay çarpıştı.

KAZA SONUCU 7 KİŞİ YARALANDI

Halewijnlaan bölgesi yakınlarında meydana gelen kaza sonucu, iki tramvayın sürücüsü ile 7 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yetkililer tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMALAR MEYDANA GELDİ

Kaza nedeniyle 3, 5, 9 ve 15 numaralı tramvay hatlarında aksamalar yaşandı.

Polis ekiplerinin, kazanın nedenine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.