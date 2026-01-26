Belçika’da 5 günlük demiryolu grevi başladı!

Yayınlanma:
Belçika’da ulusal demiryolu şirketi SNCB çalışanları greve çıktı. Grevin 5 gün süreceği bildirilirken ülke genelinde çok sayıda tren seferinin iptal edildiği kaydedildi.

Belçika’da, demir yolu çalışanları, çeşitli sendikaların çağrısıyla hükümetin ulusal demiryolu şirketi SNCB'nin yapısında ve çalışanların statülerinde yapmayı planladığı değişikliklere karşı greve çıktı.

belcika2.png

ÇOK SAYIDA TREN SEFERİ İPTAL EDİLDİ!

5 gün süreceği ve 30 Ocak’taki son tren seferine kadar devam edeceği bildirilen grevin etkisi, haftanın ilk iş gününde belirgin bir şekilde hissedildi. Ülke genelinde çok sayıda tren seferinin iptal edildiği belirtilirken SNCB, demir yolunu kullanacak yolculara tren seferlerinin durumunu ve alternatif seferleri resmi internet sitelerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Belçika’da, greve katılan personelin görev alanlarına bağlı olarak tren seferlerindeki kesintinin boyutu her gün değişkenlik gösterirken hem şehirlerarası hem de şehir içi ulaşımda yaygın olarak kullanılan tren seferlerindeki aksaklık Belçika’da çalışma hayatını etkiledi.

belcika.png

HÜKÜMET TASARI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR!

Federal hükümet, demiryolu şirketini modernize ederek 675 milyon avroluk tasarruf sağlamayı amaçlayan bir tasarı üzerinde çalışıyor. Tasarı, demiryolu çalışanlarındaki kamu hizmeti statüsünün kaldırılması ve kalıcı kadroya son verilmesini de içerisinde barındırıyor.

Belçika Başbakanı'ndan dikkat çeken çıkış: Böyle devam ederse Trump bizi köle haline getirirBelçika Başbakanı'ndan dikkat çeken çıkış: Böyle devam ederse Trump bizi köle haline getirir

Aynı zamanda, demiryolu şirketinin yönetim sisteminde yapılması planlanan değişiklikle sendikanın onayı olmadan da karar alınabilmesi amaçlanıyor.

Kaynak:AA - DHA

