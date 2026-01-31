Belaruslu kadınlara çekici kalmanın sırrını verdi

Yayınlanma:
Belaruslu kadınlara çekici kalmanın sırrını Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko verdi. Bir fabrikadaki personelle bir araya gelen Lukaşenko'nun verdiği güzellik sırrı kadınları şoke etti. Kadınlar, "Yüzünüze her türlü şeyi sürüyorsunuz" diyen Lukaşenko'nun tavsiyesini ağzı açık dinlediler.

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko’dan bu kez siyasetçilerden beklenenin dışında bir açıklama geldi. Mikroelektronik sektörünün önde gelen şirketlerinden Planar OJSC’yi ziyaret eden Lukaşenko, kadınların güzellik için verdikleri uğraşa değinerek erkekler için çekici kalmanın sırrını söyledi.

BELARUSLU KADINLARA ÇEKİCİ KALMANIN SIRRINI VERDİ

Kadın çalışanlarla sohbeti sırasında güzellik ve bakım konusuna değinen Lukaşenko, açık havada kar küremenin kadınların güzelliğini korumada kozmetik uygulamalardan daha etkili olduğunu savundu.

belaruslu-kadinlara-cekici-kalmanin-sirrini-verdi-guzellik-sirri-kadinlari-soke-etti-agzi-acik-dinlediler-2.jpg

Kozmetik ürünler ve spa uygulamalarına atıfta bulunan Belarus lideri, "Yüzünüze her türlü şeyi sürüyorsunuz, buhar odasında kendinize bal sürüyorsunuz vesaire.. Ama en iyi güzellik bakımı basit" diyerek çekici kalmak için yapmaları gerekeni söyledi.

belaruslu-kadinlara-cekici-kalmanin-sirrini-verdi-guzellik-sirri-kadinlari-soke-etti-agzi-acik-dinlediler-3.jpg

En etkili yöntemin fiziksel emek olduğunu öne süren Lukaşenko, “Bir kürek alın ve kar temizleyin. En iyi bakım bu. Böylece genç, formda ve biz erkekler için çekici kalacaksınız” ifadelerini kullandı.

belaruslu-kadinlara-cekici-kalmanin-sirrini-verdi-guzellik-sirri-kadinlari-soke-etti-agzi-acik-dinlediler-4.jpg

Lukaşenko’nun güzellik ve çekici kalma sırrı kadınları şoke etti. Sonradan kendilerini gülmekten alamayan Belaruslu kadınlar o sözleri ağzı açık dinlediler.

Sıcak mı yoksa soğuk su mu? Yüz sağlığınız için hangisi daha iyi?Sıcak mı yoksa soğuk su mu? Yüz sağlığınız için hangisi daha iyi?

Sosyal medyada dikkat çeken tavsiyeye imza atan Lukaşenko'nun kış aylarında kar temizleme çalışmalarına zaman zaman bizzat katılması da yeniden gündeme geldi.

​​​​​​​

Ocak ayı başlarında devlet televizyonu, yoğun kar yağışının ardından Lukaşenko’nun oğlu Nikolay ile birlikte kar kürediği anları yayınlamıştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

