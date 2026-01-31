Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko’dan bu kez siyasetçilerden beklenenin dışında bir açıklama geldi. Mikroelektronik sektörünün önde gelen şirketlerinden Planar OJSC’yi ziyaret eden Lukaşenko, kadınların güzellik için verdikleri uğraşa değinerek erkekler için çekici kalmanın sırrını söyledi.

BELARUSLU KADINLARA ÇEKİCİ KALMANIN SIRRINI VERDİ

Kadın çalışanlarla sohbeti sırasında güzellik ve bakım konusuna değinen Lukaşenko, açık havada kar küremenin kadınların güzelliğini korumada kozmetik uygulamalardan daha etkili olduğunu savundu.

Kozmetik ürünler ve spa uygulamalarına atıfta bulunan Belarus lideri, "Yüzünüze her türlü şeyi sürüyorsunuz, buhar odasında kendinize bal sürüyorsunuz vesaire.. Ama en iyi güzellik bakımı basit" diyerek çekici kalmak için yapmaları gerekeni söyledi.

En etkili yöntemin fiziksel emek olduğunu öne süren Lukaşenko, “Bir kürek alın ve kar temizleyin. En iyi bakım bu. Böylece genç, formda ve biz erkekler için çekici kalacaksınız” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko’nun güzellik ve çekici kalma sırrı kadınları şoke etti. Sonradan kendilerini gülmekten alamayan Belaruslu kadınlar o sözleri ağzı açık dinlediler.

Sosyal medyada dikkat çeken tavsiyeye imza atan Lukaşenko'nun kış aylarında kar temizleme çalışmalarına zaman zaman bizzat katılması da yeniden gündeme geldi.

Ocak ayı başlarında devlet televizyonu, yoğun kar yağışının ardından Lukaşenko’nun oğlu Nikolay ile birlikte kar kürediği anları yayınlamıştı.