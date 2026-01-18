Avrupa'da alarm! Turuncu alarm ve kapanan şehir kapıları

Herault vilayetine bağlı Montpellier kentinde, normal şartlarda vatandaşların günlük kaçış noktası olan park ve bahçelerin kapılarına bugün kilit vuruldu. Şehrin yeşil alanlarına inen sessizlik, sadece bir peyzaj düzenlemesi değil, yaklaşmakta olan büyük bir meteorolojik tehdide karşı alınan idari bir önlemin somut göstergesiydi. Yerel yönetim, vatandaşın can güvenliğini riske atmamak adına kamusal alanları erişime kapatırken, Fransa’nın güneyi ve Korsika adası, gökyüzünden gelecek tonlarca suyun yaratacağı baskıya hazırlanıyor.

BEŞ VİLAYETTE YÜKSEK TEYAKKUZ

Fransız meteoroloji ajansı MeteoFrance’ın verilerine dayanan uyarılar, tehlikenin boyutunun yerel sağanaklardan çok daha fazlası olduğunu ortaya koydu. Ajans, ülkenin güneyindeki Herault, Aveyron ve Aude vilayetleri ile Akdeniz’deki Korsika adasına bağlı iki vilayeti kapsayan geniş bir coğrafyada "turuncu" alarm seviyesine geçildiğini duyurdu.

"Turuncu" kod, sivil savunma protokollerinde hasar potansiyeli yüksek hava olaylarına işaret ederken, yerel yönetimlerin ve acil durum ekiplerinin kriz masalarını aktif hale getirmesini zorunlu kılıyor. İki gün sürmesi beklenen yağışlar, bölgedeki altyapı ve drenaj sistemleri için ciddi bir dayanıklılık testi anlamına geliyor.

YAĞIŞIN MATEMATİĞİ VE RİSK HARİTASI

Meteorolojik modeller, riskin en yoğun olduğu noktaları milimetrik hesaplarla ortaya koydu. MeteoFrance raporlarına göre, Herault vilayetinin dağlık kesimlerinde metrekareye düşecek yağış miktarının 220 milimetreye ulaşması bekleniyor. Bu oran, bölgedeki nehir yataklarının kapasitesini zorlayacak bir su kütlesine işaret ediyor.

Herault dışındaki diğer dört vilayette ise yağış miktarının 150 milimetre seviyelerinde seyredeceği öngörülüyor. Rakamlar, sadece meteorolojik birer veri olmanın ötesinde; tarım arazilerinin durumu, şehir içi su tahliye sistemlerinin kapasitesi ve yerleşim yerlerinin güvenliği açısından kritik bir eşiği temsil ediyor.

ÖNLEYİCİ TEDBİR: KAMU GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİ

Yağışlar henüz en şiddetli seviyesine ulaşmadan Montpellier’de alınan park ve bahçeleri kapatma kararı, kriz yönetiminde "reaktif" değil "proaktif" yaklaşımın bir örneği olarak kayıtlara geçti. Vatandaşların fırtına sırasında açık alanlarda bulunmasının yaratacağı riskleri minimize etmeyi amaçlayan bu karar, olası bir afette insan hayatının korunmasının, günlük rutinin sürdürülmesinden öncelikli olduğunu vurguluyor.

Fransa’nın güneyindeki milyonlarca insan, önümüzdeki 48 saati meteoroloji radarlarını takip ederek ve altyapının bu ağır yükü kaldırıp kaldıramayacağını gözlemleyerek geçirecek.