Amor: Türk yargısı taraflı görünmekten korkmuyor

İBB Başkanı ve Cumnhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin açtığı dava reddedildi.

Mahkeme, red kararınını gerekçesi olarak "mahkemenin, o dönem hukuki bilgiye sahip olup olmadığı bilinmediği halde, yatay geçiş sürecindeki böylesine ağır hukuki sakatlık halleri ile hatalı durumların İmamoğlu tarafından bilinmiyor olmasının, hayatın olağan akışına uygun olmadığına kanaat getirdiği" ifade edildi.

Aziz İhsan Aktaş davası öncesi mahkemeden talimat

"TÜRK YARGISI TARAFLI GÖRÜNMEKTEN KORKMUYOR"

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Rapörtörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki gösterdi.

İmamoğlu dediler, ucu yine AKP’ye çıktı! 110 milyon tazminat sözü vermişler

Amor, red kararına yönelik haberi alıntılayarak "Türk yargısı, hukuk camiasının ve dünyanın önünde gülünç derecede taraflı ve hazırlıksız görünmekten korkmuyor. 'Diploma davası', tamamen politiktir ve verilen karar, bu hakimleri mezun eden hukuk fakülteleri için bir utançtır. Diplomalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.