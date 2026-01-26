Amor: Türk yargısı taraflı görünmekten korkmuyor

Amor: Türk yargısı taraflı görünmekten korkmuyor
Yayınlanma:
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İBB Başkanı ve Cumnhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin davada verilen ret kararına tepki gösterdi.

İBB Başkanı ve Cumnhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin açtığı dava reddedildi.

Mahkeme, red kararınını gerekçesi olarak "mahkemenin, o dönem hukuki bilgiye sahip olup olmadığı bilinmediği halde, yatay geçiş sürecindeki böylesine ağır hukuki sakatlık halleri ile hatalı durumların İmamoğlu tarafından bilinmiyor olmasının, hayatın olağan akışına uygun olmadığına kanaat getirdiği" ifade edildi.

Aziz İhsan Aktaş davası öncesi mahkemeden talimatAziz İhsan Aktaş davası öncesi mahkemeden talimat

nacho-sanchez-amor.webp

"TÜRK YARGISI TARAFLI GÖRÜNMEKTEN KORKMUYOR"

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Rapörtörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki gösterdi.

İmamoğlu dediler, ucu yine AKP’ye çıktı! 110 milyon tazminat sözü vermişlerİmamoğlu dediler, ucu yine AKP’ye çıktı! 110 milyon tazminat sözü vermişler

Amor, red kararına yönelik haberi alıntılayarak "Türk yargısı, hukuk camiasının ve dünyanın önünde gülünç derecede taraflı ve hazırlıksız görünmekten korkmuyor. 'Diploma davası', tamamen politiktir ve verilen karar, bu hakimleri mezun eden hukuk fakülteleri için bir utançtır. Diplomalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Dünya
Göçmenlerin gazla öldürülebileceğini söylemişti! Alman siyasetçi yeniden Meclis’te
Göçmenlerin gazla öldürülebileceğini söylemişti! Alman siyasetçi yeniden Meclis’te
Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı
Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı
Elon Musk her şeyi yapacak robotların satışa çıkacağı tarihi açıkladı
Elon Musk her şeyi yapacak robotların satışa çıkacağı tarihi açıkladı