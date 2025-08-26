Ahmed Şara: IŞİD’in en büyük mağduru bendim

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesindeki etnik ve dini grupların özerklik taleplerini “hayal” olarak niteledi. Suriye Cumhurbaşkanı, Müslüman Kardeşler hareketine mensup olmadığını söyledi, IŞİD’in en büyük mağdurunun kendisi olduğunu ileri sürdü.

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kuveyt merkezli En-Nahar gazetesine verdiği demeçte Müslüman Kardeşler’e (İhvan) mensup olmadığını belirterek, kendisinin “DEAŞ’ın en büyük mağduru” olduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: IŞİD üyelerine 28 ilde dev operasyonBakan Yerlikaya duyurdu: IŞİD üyelerine 28 ilde dev operasyon

IŞİD ülke lideri yapılan operasyonla yakalandıIŞİD ülke lideri yapılan operasyonla yakalandı

Şara ayrıca, “bölgedeki tüm milliyetçi ve İslami ideolojilerin başarısız olduğunu” kaydetti. Suriye Cumhurbaşkanı, ülke içinde herhangi bir ayrılık çağrısının “sadece hayal olarak kalacağını” belirterek, “Kürtler ve Süveyde halkıyla çözümler ancak ülkenin birliği çerçevesinde mümkündür. Devlet politikası intikam değil, hoşgörü üzerine kuruludur... Kürtler ve Süveyde ile her türlü çözüm tartışılabilir ama ayrılık buna dahil değil” dedi.

İsrail konusunda ise Suriye Cumhurbaşkanı ilişkilerin sadece Golan Tepeleri’nin geri verilmesi ve 1974 Anlaşması’nın uygulanması üzerinden ilerleyebileceğini, “bundan önce bir barış anlaşmasından söz etmenin mümkün olmadığını” belirtti.

Şara ayrıca Lübnan’ın iç işlerine müdahaleyi kabul etmediğini, Suriye ile Lübnan arasında ilişkilerin gergin olduğu söyleminin doğruyu yansıtmadığını ifade etti.

Suriye’nin bir “uyanışa” doğru gittiğini söyleyen Şara, “Ülkemiz kendi gücüyle ve ittifaklarıyla güçlüdür” dedi.

AHMED ŞARA VE IŞİD

Ahmed Şara hakkındaki iddialara göre, 2005'te hapsedildiği Camp Bucca'da daha sonra IŞİD lideri olan Ebu Bekir el Bağdadi ile tanıştı. 2011 yılında IŞİD'e bağlı olarak Suriye'de El Nusra Cephesi'ni kurulması için görevlendirildi. 2013'te El Nusra IŞİD'e bağlanınca gruptan ayrılarak El Kaide'ye bağlılığını ilan etti.

