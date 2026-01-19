Afganistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından, radikal din kurallarının geçerli olduğu ve özgürlüklerin neredeyse tamamen bitme noktasına geldiği Afganistan'da, sular durulmuyor.

BAŞKENT KABİL'DE PATLAMA

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir restoranda patlama meydana geldiği bildirildi.

Tolo News'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kabil'in Şahrı Nev bölgesinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığından endişe edildiği kaydedildi.

2 ÇİN VATANDAŞI YARALANDI

Patlamanın nedeni henüz netleşmezken, olay sonucu 2 Çin vatandaşının yaralandığı ifade edildi.

Yetkililerden patlamayla ilgili resmi açıklama yapmadı.