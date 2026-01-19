Afganistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma:
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir restoranda patlama meydana geldi. Patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından, radikal din kurallarının geçerli olduğu ve özgürlüklerin neredeyse tamamen bitme noktasına geldiği Afganistan'da, sular durulmuyor.

afganistan-patlama.jpg

BAŞKENT KABİL'DE PATLAMA

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir restoranda patlama meydana geldiği bildirildi.

Tolo News'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kabil'in Şahrı Nev bölgesinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığından endişe edildiği kaydedildi.

Afganistan'da kar ve selin bilançosu ağır oldu: 12 kişi hayatını kaybettiAfganistan'da kar ve selin bilançosu ağır oldu: 12 kişi hayatını kaybetti

2 ÇİN VATANDAŞI YARALANDI

Patlamanın nedeni henüz netleşmezken, olay sonucu 2 Çin vatandaşının yaralandığı ifade edildi.

Afganistan uyruklu 300 düzensiz göçmen sınır dışı edildiAfganistan uyruklu 300 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Yetkililerden patlamayla ilgili resmi açıklama yapmadı.

Kaynak:AA / DHA

İstanbul'da iş çıkışı trafik nasıl? İşte son durum...
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Dünya
İspanya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi
İspanya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi
SDG IŞİD'lilerin tutulduğu cezaevinin kontrolünü kaybettiğini duyurdu
SDG IŞİD'lilerin tutulduğu cezaevinin kontrolünü kaybettiğini duyurdu