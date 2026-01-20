AB’den ABD'ye zehir zemberek Grönland tepkisi

AB’den ABD'ye zehir zemberek Grönland tepkisi
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD yönetiminin Grönland’ı satın alma taleplerine ve beraberindeki gümrük vergisi tehditlerine karşı, "Grönland halkına aittir. Egemenlik ticarete konu olamaz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, egemenlik haklarının bir pazarlık kozu olarak masaya sürülemeyeceğinin altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın söylemlerine yanıt olarak, “Grönland halkına aittir. Hiçbir tehdit veya gümrük vergisi bunu değiştiremez” diyen Kallas, toprak satın alma girişimlerinin modern uluslararası hukukta yeri olmadığını belirtti. Kallas, Ukrayna örneğine atıfta bulunarak, dünyanın hiçbir yerinde bir ülkenin başka bir ülkenin toprağına el koyma hakkı bulunmadığını ifade etti.

EKONOMİK TEHDİTLERE KARŞI AVRUPA’NIN YANITI

ABD’nin gümrük vergisi tehditlerini de değerlendiren Kallas, bu tür dış baskıların hem Avrupa hem de ABD ekonomisi için yıkıcı olacağı uyarısında bulundu. Kallas, “Bu adımlar sadece hem Avrupa'yı hem de ABD'yi daha yoksul hale getirme ve ortak refahımızı baltalama riski taşır. Kavga çıkarmak gibi bir niyetimiz yok ama duruşumuzu koruyacağız. Avrupa'nın çıkarlarını korumak için elinde bir dizi araç var” değerlendirmesinde bulundu.

Trump Macron'un ardından Rutte'yi de ifşaladı!Trump Macron'un ardından Rutte'yi de ifşaladı!

BÖLGEDEKİ ASKERİ VARLIK VE GÜVENLİK

Geçen hafta bazı Avrupa ülkelerinin Grönland'a keşif amaçlı askeri personel gönderdiğini hatırlatan Kallas, “Bu varlık, bölgenin güvenli, öngörülebilir ve istikrarlı kalmasını amaçlamaktadır; kimseye tehdit oluşturmamaktadır. Çünkü Grönland'ın savunması ve korunması, Avrupa ve tüm NATO ittifakı için ortak bir endişe konusudur” ifadelerini kullandı.

