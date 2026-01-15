ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Hazırlıklı olun

Büyükelçilik tarafından yayımlanan mesajda, İran’daki sokak olaylarının küresel ve bölgesel gerilimi artırdığı vurgulandı. İsrail'deki ABD vatandaşlarından; olası kriz anları için kişisel güvenlik planlarını gözden geçirmeleri, hazırlık konusunda standart tavsiyelere uymaları ve seyahat planlarını mevcut risklere göre yeniden değerlendirmeleri istendi.

İRAN’IN MİSİLLEME HEDEFİ İSRAİL Mİ?

Uluslararası savunma analistleri, ABD’nin İran’daki protestolara veya nükleer tesislere yönelik olası bir askeri müdahalesinin, bölgede geniş çaplı bir savaşı tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor. ABD’nin İran'ı vurması durumunda, Tahran yönetiminin ilk misilleme hedeflerinden birinin İsrail olabileceği değerlendiriliyor. Bu stratejik risk, büyükelçiliğin yayımladığı "hazır olun" uyarısının temel gerekçesi olarak görülüyor.

Trump'ın uyarıları sonrası İran'dan geri adım: ABD'nin askeri müdahale senaryoları hazır!

İRAN’DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 2 BİN 550 ÖLÜ

İran’daki protestoların arka planında ise insani trajedi büyümeye devam ediyor. İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’nın (HRANA) 14 Ocak tarihli raporuna göre, 28 Aralık 2025’ten bu yana süren gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı, 147’si emniyet görevlisi olmak üzere 2 bin 550’ye yükseldi.

İLETİŞİM KESİK, GERİLİM YÜKSEK

Ekonomik kriz ve dövizdeki değer kaybıyla tetiklenen protestoların şiddetlenmesi üzerine, İran makamları 9 Ocak’ta ülke genelinde interneti kesmişti. Tahran yönetiminden ölü ve yaralı sayılarına dair henüz resmi bir açıklama gelmezken, bölge ülkeleri ve uluslararası havayolu şirketleri İran hava sahasına yönelik kısıtlamalarını sürdürüyor.