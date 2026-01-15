ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı: Protestocuların yanındayız

ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı: Protestocuların yanındayız
Yayınlanma:
ABD, İran'da rejim karşıtı protestolara katılanlara destek vermek amacıyla Tahran yönetimine yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

ABD İran'a yönelik yaptırımları arttırma kararı aldı. Bu kapsamda Fardis Hapishanesi ile birlikte Tahran yönetiminin petrol gelirine katkı sağlayan 18 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran halkı temel hakları için mücadele etmeyi sürdürürken, İran rejimi kendi halkına şiddet ve acımasız baskılarla karşılık vermektedir" denilerek yeni yaptırımlar şöyle sıralandı:

  • "Buna karşılık Birleşik Devletler, kadınların zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelelere maruz kaldığı kötü şöhretli Fardis Hapishanesi'ni yaptırım listesine almaktadır."
  • Eş zamanlı olarak Hazine Bakanlığı, aralarında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi (SCNS) Sekreteri Ali Laricani'nin de bulunduğu birkaç İranlı güvenlik yetkilisine yaptırım uygulamaktadır."
  • "Ayrıca Hazine Bakanlığı; İran'ın petrol ve petrokimya satışlarından elde edilen gelirleri aklayan "gölge bankacılık" ağlarıyla bağlantılı 18 kişi ve kuruluşu da listeye eklemiştir. Bu adım, aynı zamanda 2025 tarihli ve 2 numaralı Ulusal Güvenlik Başkanlık Memorandumu'nun uygulanmasını pekiştirmektedir."

Trump'ın uyarıları sonrası İran'dan geri adım: ABD'nin askeri müdahale senaryoları hazır!Trump'ın uyarıları sonrası İran'dan geri adım: ABD'nin askeri müdahale senaryoları hazır!

İRAN'A YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

ABD'nin İranlı protestocuların yanında olduğunun vurgulandığı açıklamanın devamında "Rejim, kendi halkının refahına yatırım yapmak yerine dünya genelindeki istikrarsızlaştırıcı ve kötü niyetli faaliyetleri finanse etmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi ve rejime yönelik baskıların arttırılacağı şöyle belirtildi:

  • "İran halkına yönelik baskılar sürdüğü müddetçe, rejimin finansal ağlara ve küresel bankacılık sistemine erişimini engellemeye devam edeceğiz."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Dünya
Yetkililer uyarıyor: Lassa virüsü 215 can aldı!
Yetkililer uyarıyor: Lassa virüsü 215 can aldı!
Nehir'de kimyasal risk: Gübre yüklü mavna kısmen battı
Nehir'de kimyasal risk: Gübre yüklü mavna kısmen battı