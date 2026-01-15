ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı: Protestocuların yanındayız

ABD İran'a yönelik yaptırımları arttırma kararı aldı. Bu kapsamda Fardis Hapishanesi ile birlikte Tahran yönetiminin petrol gelirine katkı sağlayan 18 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran halkı temel hakları için mücadele etmeyi sürdürürken, İran rejimi kendi halkına şiddet ve acımasız baskılarla karşılık vermektedir" denilerek yeni yaptırımlar şöyle sıralandı:

"Buna karşılık Birleşik Devletler, kadınların zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelelere maruz kaldığı kötü şöhretli Fardis Hapishanesi'ni yaptırım listesine almaktadır."

Eş zamanlı olarak Hazine Bakanlığı, aralarında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi (SCNS) Sekreteri Ali Laricani'nin de bulunduğu birkaç İranlı güvenlik yetkilisine yaptırım uygulamaktadır."

"Ayrıca Hazine Bakanlığı; İran'ın petrol ve petrokimya satışlarından elde edilen gelirleri aklayan "gölge bankacılık" ağlarıyla bağlantılı 18 kişi ve kuruluşu da listeye eklemiştir. Bu adım, aynı zamanda 2025 tarihli ve 2 numaralı Ulusal Güvenlik Başkanlık Memorandumu'nun uygulanmasını pekiştirmektedir."

Trump'ın uyarıları sonrası İran'dan geri adım: ABD'nin askeri müdahale senaryoları hazır!

İRAN'A YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

ABD'nin İranlı protestocuların yanında olduğunun vurgulandığı açıklamanın devamında "Rejim, kendi halkının refahına yatırım yapmak yerine dünya genelindeki istikrarsızlaştırıcı ve kötü niyetli faaliyetleri finanse etmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi ve rejime yönelik baskıların arttırılacağı şöyle belirtildi: