ABD'de sular durulmuyor: 1500 askere hazırlık talimatı verildi

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) polisi, geçtiğimiz günlerde ABD vatandaşı bir kadını aracında vurarak öldürmüştü. Meydana gelen olayın ardından, yaşanan olay protesto edilirken Washington Post (WP) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Minnesota'da şiddetin tırmanması ihtimaline karşı ordu birliklerine hazır olma emri verdiği ifade edildi.

BİN 500 ASKER TEYAKKUZA GEÇTİ!

Bu kapsamda, Alaska'da konuşlu bin 500 askerin Minnesota eyaletine olası bir sevkiyat için teyakkuz durumuna geçirildiği iddia edildi. Yetkililer, Alaska’dan asker gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin henüz bir karar alınmadığını kaydederken söz konusu adımı “ihtiyatlı planlama” olarak değerlendirdi.

ABD'li polis bir kadını öldürdü: Saray Sözcüsü gazeteciyi 'solculukla' suçladı

Trump, ICE karşıtı gösterilerin arttığı Minnesota eyaletinde güvenliğin sağlanması amacıyla protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı devreye sokabileceğini ifade etmişti. İsyan Yasası, ABD başkanına, ayaklanma, iç karışıklık veya kamu düzeninin bozulması durumlarında ordu ya da Ulusal Muhafız birliklerini ülke içinde görevlendirme yetkisi tanımakta.

NELER OLMUŞTU?

ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde, 7 Ocak günü ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyon sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" iddia etmişti.