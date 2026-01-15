ABD'li polis bir kadını öldürdü: Saray Sözcüsü gazeteciyi 'solculukla' suçladı

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak’ta ICE polisleri göçmenlere yönelik bir operasyon sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürdü. Kristi Noem, kadının ICE memurlarını ezmeye çalıştığını ve aracıyla görevlilere çarptığını iddia etti.

Ancak çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, kadının yol ortasında aracının içinde durduğu sırada bir ICE görevlisinin kapıyı zorla açmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, kadının kaçmaya çalıştığı anda aracın önüne yaklaşan başka bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden üç el ateş ettiği dikkat çekti.

SARAY SÖZCÜSÜ KONUYU SORAN GAZETECİYİ SUÇLADI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu’na (ICE) bağlı bir ajanın ABD vatandaşı bir kadını vurarak öldürmesiyle ilgili soruya yanıt verirken İngiliz bir muhabirle tartışma yaşadı. Stanage, bu konu hakkında kendi yorumunun sorulması üzerine, ICE polislerinin "pervasızca" davrandıklarını düşündüğünü belirtti.

Muhabirin bu cevabı üzerine, "Siz taraflı ve sol görüşlü bir muhabirsiniz." diyen ABD'li sözcü, sadece Stanage'in değil Amerikan medyasının büyük bölümünün bu konuda taraflı haber yaptığını savundu.

2025 yılında ICE tarafından gözaltında tutulurken 32 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan İngiliz muhabire, "Peki bu ülkedeki kaç yasa dışı göçmenin kaç Amerikalıyı öldürdüğünü biliyor musunuz? Bunu bilmezsiniz tabii." diyen Leavitt, Stanage'in aslında bir gazeteci olmadığını ve Beyaz Saray basın brifingi odasında bulunmaması gerektiğini savundu.