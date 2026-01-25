ABD’de hükümet kapanma riskiyle karşı karşıya! Trump’tan silahlı paylaşım

ABD’de hükümet kapanma riskiyle karşı karşıya! Trump’tan silahlı paylaşım
Yayınlanma:
ABD’nin Minnesota eyaletinde ICE polislerinin müdahalesi sırasında, 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti’nin öldürülmesi ABD’de büyük bir krize yol açtı. Trump, söz konusu olayı “meşru müdafaa” diyerek meşrulaştırırken Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesine karşı çıktı. ABD’de hükümetin kapanma riski doğdu.

ABD’de, geçtiğimiz gün 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti’nin polis tarafından vurularak hayatını kaybetmesinin ardından ABD’de yine ortalık karıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin Pretti’yi silahla vurarak öldürmesiyle ilgili tartışmalara karşı sert bir açıklama yaptı. Trump, olayın meşru müdafaa kapsamında gerçekleştiğini ileri sürerek yerel yönetimleri, "isyan ortamını körüklemekle" suçladı.

TRUMP’TAN SERT AÇIKLAMA GELDİ!

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öldürülen kişiye ait olduğunu iddia ettiği bir silahın fotoğrafını paylaştı. Söz konusu paylaşımda, silahın dolu ve ateşe hazır durumda olduğunu söyleyen Trump, "Bu neyi gösteriyor? Yerel polis neredeydi? ICE personelinin korunmasına neden izin verilmedi? Belediye başkanı ve vali polisi görevden mi çekti?" ifadelerini kullandı. ICE görevlilerinin, yerel kolluk güçlerinin devrede olmaması nedeniyle kendilerini savunmak zorunda kaldığını iddia etti.

DEMOKRATLARI HEDEF ALDI!

Trump, olaya ilişkin açıklamalarında Demokratları da hedef alırken Temsilciler Meclisi’nin Minnesota’dan Demokrat üyesi İlhan Omar’a atıfta bulunarak, eyalette milyarlarca doların kaybolduğunu ve büyük bir yolsuzluk yaşandığını öne sürdü.

Yaşanan olayların, bu iddia edilen mali usulsüzlüklerin ve "Demokratların açık sınır politikalarının" üzerini örtmeye yönelik olduğunu ileri süren Trump, eyalet yöneticilerinin kullandığı dili "kibirli ve tehlikeli" olarak değerlendirdi.

“İKİYÜZLÜ SİYASİ APTALLAR”

Açıklamasında, "İkiyüzlü siyasi aptallar" ifadelerini kullanan Trump, yerel yöneticilerin sokak olayları yerine Minnesota halkından ve ABD’den çalındığını iddia ettiği milyarlarca doların peşine düşmesi gerektiğini söyledi. ICE görevlilerinin görevlerini serbestçe yapmalarına izin verilmesi çağrısı yaptı.

7 OCAK'TA DA BİR KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞLERDİ!

Kentteki gerilim, 7 Ocak’ta yaşanan bir başka ölümle daha da artmıştı. ICE görevlileri, göçmenlere yönelik bir operasyon sırasında 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good’u aracında vurarak katletmişti. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, o olayda Good’un aracıyla ICE memurlarını ezmeye çalıştığını öne sürmüştü.

ABD’DE HÜKÜMET KAPANABİLİR!

Yaşanan olaylar sonucunda, ABD’de hükümet kapanma riskiyle karşı karşıya geldi. Minnesota’da ICE müdahalesi sırasında bir sivilin hayatını kaybetmesinin ardından Senato Demokratları, İç Güvenlik Bakanlığı’nı (DHS) finanse eden bütçe paketine açıkça "hayır" dedi. Gerekli oy sayısının sağlanamaması halinde, Washington’da Cuma günü itibarıyla hükümet resmen kapanacak.

Kaynak:AA

