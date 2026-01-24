Beyaz Saray’ın görseli alay konusu oldu! Penguenler Grönland'da yaşamıyor ama cehalet Beyaz Saray'da yaşıyor

Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın büyüklüğünü sergilemeyi amaçlayan yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir başka görsel paylaşıldı. Görselde Trump, Amerikan bayrağını taşıyan bir penguenle birlikte, uzaktaki buzlu dağlara doğru yürürken görülüyor; dağlarda ise Grönland bayrağı dalgalanıyor.

ABD, bu kez resmî açıklamalarla değil, viral bir paylaşım aracılığıyla Grönland’a yönelik mesaj verdi. Beyaz Saray, Trump’ın buzlu dağlara doğru bir penguenle birlikte yürüdüğü yapay zekâ üretimi bir görsel paylaştı.

Ne yazık ki, çocukların bile bildiği gibi penguenler tamamen Güney Yarımküre'de yaşarlar ve Grönland ile pek ortak noktaları yoktur.

ekran-goruntusu-2026-01-24-225343.png

PENGUENLERİN DOĞAL YAŞAM ALANLARI

• Antarktika: En büyük penguen kolonileri burada bulunur.

• Güney Amerika: Özellikle Şili ve Arjantin kıyılarında.

• Afrika: Güney Afrika kıyılarında “Afrika pengueni” yaşar.

Avustralya & Yeni Zelanda: Küçük penguen türleri bu bölgelerde görülür.

• Subantarktik Adalar: Falkland Adaları, Galapagos Adaları gibi bölgelerde de penguen türleri vardır.

Grönland’ın Ekosistemi

• Grönland Kuzey Kutbu’nda yer alır.

• Burada kutup ayıları, foklar, morslar ve kuzey kuşları yaşar.

• Penguenler yerine alk kuşları (auk), puffinler ve diğer deniz kuşları Grönland’da görülür.

Grönland’ı ilhak etme isteğini defalarca dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, bu kez internette yaygınlaşan “Nihilist Penguen” akımına katıldı. Görselde penguen ABD bayrağını taşırken, dağlarda Grönland bayrağı yer aldı ve üst mesajında "Pengueni kucakla" ifadeleri eklendi.

0754654001769281577-big.webp

“Embrace The Penguin” (Pengueni Kucakla) notuyla paylaşılan gönderinin alkış alması beklenirken, internet kullanıcıları için mizah malzemesine dönüştü.

Paylaşım, Werner Herzog’un 2007 yapımı Encounters at the End of the World belgeselinden doğan ve internette yıllardır dolaşımda olan “Nihilist Penguen” paylaşımına gönderme yapıyor. Belgeselde, bir Adélie pengueninin koloniden ayrılıp Antarktika’nın içlerine doğru yürümesi, zamanla “anlamsız bir kararlılıkla yanlış yöne gitmek” anlamına gelen bir metafora dönüşmüştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

