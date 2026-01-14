ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nden İran toplantısı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'daki devam eden protestoları görüşmek üzere bugün Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) üst düzey yetkilileriyle bir toplantıya başkanlık edecek. Toplantı, Başkan Trump'ın Washington'a dönüş uçuşu sırasında yapılacak.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran'da süregelen protestoları değerlendirmek amacıyla üst düzey bir Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısı yöneteceği bildirildi. Toplantının bugün yerel saatle 16.00'da gerçekleşmesi planlanıyor.

TOPLANTI BAŞKAN TRUMP'IN UÇUŞU SIRASINDA YAPILACAK

Kaynaklara göre toplantı, Başkan Donald Trump'ın Michigan eyaletinden Washington'a dönüş uçuşu esnasında yapılacak. Trump'ın toplantıya uzaktan katılıp katılmayacağı veya diğer detaylar henüz netlik kazanmadı.

NE OLMUŞTU

Toplantının gündemini oluşturan İran'daki protestolar, 28 Aralık 2025'te Tahran Büyük Çarşı'da, yerel para biriminin değer kaybı ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle başladı ve kısa sürede birçok kente yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'taki raporunda, protestoların 16. gününde toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini (içlerinde 133 güvenlik görevlisi ve 9 çocuğun bulunduğunu) ve 10 bin 721 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Protestolardaki şiddet ve müdahalelerin artması üzerine 9 Ocak'ta ülke genelinde internet erişimi kesilmişti.

ABD ve İngiliz basınının çeşitli rejim yetkililerine dayandırdığı sayılara göre ise ölü sayısı 12 bin ile 20 bin arasında.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Dünya
