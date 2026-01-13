Protestoların sürdüğü İran hakkında çarpıcı iddia: Gerçek ölü sayısı 12 bini geçti

Protestolar sürerken salı günü İran'dan sızan bilgiler, iki haftadan fazla süren yaygın hükümet karşıtı protestoları sona erdirmek için yetkililer tarafından uygulanan baskının, ülke dışındaki aktivistlerin bildirdiğinden çok daha ölümcül olduğunu gösteriyor.

‘EN AZ 12 BİN KİŞİ ÖLDÜ’

İslam Cumhuriyeti'nden gelen aramalar için telefon hatları yeniden açıldığında, biri İran içinde olmak üzere iki kaynak salı günü ABD merkezli CBS News'e en az 12.000, muhtemelen 20.000 kadar kişinin öldürüldüğünü iddia etti.

İNGİLİZ BAKAN İŞARET ETMİŞTİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper salı günü Parlamento'da yaptığı açıklamada, İngiltere hükümetinin “2.000 kişinin öldürüldüğünü, ancak bu sayının daha fazla olabileceğini” düşündüğünü söylemişti.

“Korkarım ki bu sayı çok daha yüksek olabilir.”

İNTERNET KESİNTİSİ BİLGİ AKIŞINI ENGELLİYOR

İran'da rejimin son beş gündür ülkedeki internet erişimini ve telefon hizmetini kesmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısı net olarak belirlenemiyor.

İran'da internetin tamamen kesilmesi beşinci gününe girerken, bazı İranlılar salı günü ülke dışına telefon görüşmeleri yapabildiler, ancak İran'a dışarıdan telefon etmek hala mümkün değil.

‘20 BİN ÖLÜ OLABİLİR’

İran'dan dışarıya telefon edebilen bir kaynak salı günü ABD merkezli CBS News'e, ülke çapındaki sağlık yetkililerinin raporlarına dayanarak protestolarda ölenlerin tam sayısını derlemeye çalışan aktivist grupların, ölü sayısının en az 12.000, muhtemelen 20.000 kadar olduğunu düşündüklerini söyledi.

YARALI PROTESTOCULARIN İSİMLERİ TOPLANIYOR

Aynı kaynak, güvenlik güçlerinin Tahran'daki birçok özel hastaneyi ziyaret ederek, protestolarda yaralananların isim ve adreslerini vermeleri için personeli tehdit ettiğini söyledi.

MUHALİF KANAL DA 12 BİN DEDİ

12 bin sayısı, şu zamana kadar ölü sayısını bildiren aktivist grupların bağımsız olarak bildirdiği sayılara göre oldukça fazla. Ancak bu gruplar doğrulama kısıtları nedeniyle sayılarının muhtemelen düşük olduğunu her açıklamalarında ayrıca belirtiyor.

Londra merkezli ve Suudi Arabistan destekli muhalif Iran International televizyon ağı da salı günü, sahip olduğu bilgilere göre yaklaşık 12.000 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜLERDE YÜZLERCE ÖLÜ VARDI

Öte yandan internette yayımlanan bir videoda, protestolar sırasında öldürülen en az 366, muhtemelen 400'den fazla kişinin cesetlerinin Tahran banliyösündeki bir morgda yığıldığı görüldü.

Videoda, adli tıp personelinin cesetlerdeki yaraları belgelediği ve kalabalık bir grup insanın ölenleri tanımlamaya çalıştığı görülüyor. Görünen yaralar çok geniş ve ateşli silah yaraları, “kuş saçması” av tüfeği yaraları, kesikler ve diğer ağır yaralanmalar içeriyor.