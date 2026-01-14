ABD Sağlık Bakanı Kennedy'den dikkat çeken Trump açıklaması: Nasıl hayatta kaldığını anlamıyorum

Yayınlanma:
ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Trump’ın seyahatlerde sağlıksız beslendiğini ve su yerine sürekli diyet kola tükettiğini belirtti. Kennedy, “Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum” diyerek Trump’ın alışkanlıklarına dikkat çekerken, aynı zamanda Trump’ın sağlık durumu hakkında olumlu yorumlarda bulundu.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., katıldığı bir podcastte ABD Başkanı Donald Trump’ın beslenme tercihlerini gündeme getirdi. Seyahatler sırasında Trump’ın tükettiği yiyeceklerin “son derece sağlıksız” olduğunu dile getiren Kennedy, Trump’ın neredeyse hiç su içmediğini, bunun yerine sürekli olarak diyet kola tercih ettiğini belirtti.

Trump'ın testosteron seviyesiyle de övündülerTrump'ın testosteron seviyesiyle de övündüler

"NASIL HAYATTA KALDIĞINI GERÇEKTEN BİLMİYORUM

Kennedy, “Yediği şeyler sadece zehir. Bütün gün kendini zehirle pompalıyor. Bu biyolojik şartlarda ve bu beslenme tarzıyla nasıl hayatta kaldığını gerçekten bilmiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

"SEYAHATLERDE FAST FOOD TÜKETİYOR"

Trump'ın sadece seyahat ederken bu tarz beslendiğini söyleyen Kennedy, “Büyük fast-food zincirlerinin gıdalarına güveniyor çünkü yoldayken zehirlenmek veya hasta olmak istemiyor” diye konuştu. Kennedy ayrıca, seyahatler dışında Trump'ın genellikle sağlıklı yiyecekler tükettiğini ifade etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

